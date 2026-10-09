Бросили в жар

Стоимость холодной воды для расчета платы за горячее водоснабжение зависит от поставщика. Для абонентов МУП «Водоканал» она составляет 55,1 руб. за 1 куб. м, для потребителей ООО «Вода и канализация» — 58,0 руб. за 1 куб. м.