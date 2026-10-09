Бросили в жар
В Сочи сообщили о тарифах на отопление и горячую воду для населения
09.10.2026, 16:02
МУП «Сочитеплоэнерго» сообщило о тарифах на отопление и горячее водоснабжение для населения. Они установлены в соответствии с приказом департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края с учетом изменений, внесенных в декабре 2025 года.
Основной тариф на отопление составляет 4,7 тыс. руб. за 1 Гкал. Такая же стоимость предусмотрена для компонента «тепловая энергия» в составе платы за горячее водоснабжение.
Стоимость холодной воды для расчета платы за горячее водоснабжение зависит от поставщика. Для абонентов МУП «Водоканал» она составляет 55,1 руб. за 1 куб. м, для потребителей ООО «Вода и канализация» — 58,0 руб. за 1 куб. м.
Итоговая стоимость 1 куб. м горячей воды зависит от степени благоустройства дома, источника теплоснабжения и поставщика холодной воды. Поэтому размер платы рассчитывается отдельно для каждой группы потребителей.
Для домов, подключенных к сетям отдельных котельных, предусмотрены другие тарифы. Для потребителей по адресу: ул. Защитников Кавказа, 5, стоимость отопления и тепловой энергии для горячего водоснабжения составляет 4,3 тыс. руб. за 1 Гкал, компонент холодной воды — 63,1 руб. за 1 куб. м.
Для потребителей котельной в с. Казачий Брод на ул. Форелевой, 45, тариф на отопление составляет 3,8 тыс. руб. за 1 Гкал. По адресу: ул. Каштановая, 2, он установлен на уровне 3,6 тыс. руб. за 1 Гкал.
Для домов, подключенных к котельной на Курортном проспекте, 85, стоимость отопления и тепловой энергии в составе горячего водоснабжения составляет 4,1 тыс. руб. за 1 Гкал. Компонент холодной воды для этой группы потребителей установлен на уровне 55,1 руб. за 1 куб. м.
«Сочитеплоэнерго» просит потребителей учитывать указанные тарифы при оплате коммунальных услуг с октября 2026 года.
Тарифы установлены приказом департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 15 декабря 2023 года №402/2023-т с учетом изменений, внесенных приказами от 18 декабря 2025 года №546/2025-т и от 24 декабря 2025 года №564/2025-т.