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Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

10.10.2026, 02:17
Сегодня исполняется 80 лет почетному президенту Олимпийского комитета России Леониду Тягачеву
Леонид Тягачев

Леонид Тягачев

Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

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Его поздравляет заместитель председателя комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Кожин:
— Уважаемый Леонид Васильевич! Примите мои самые сердечные поздравления с 80-летним юбилеем. Ваша жизнь неразрывно связана с отечественным спортом и Олимпийским движением. Прославленный спортсмен и тренер, талантливый организатор и государственный деятель, Вы внесли большой вклад в развитие российского спорта, подготовку спортсменов и воспитание новых поколений чемпионов. Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, семейного тепла и благополучия, успешной реализации намеченных планов, новых сил для дальнейшей работы на благо физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений России.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Газета «Коммерсантъ» №188

от 10.10.2026, стр. 4
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