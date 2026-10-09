— Уважаемый Леонид Васильевич! Примите мои самые сердечные поздравления с 80-летним юбилеем. Ваша жизнь неразрывно связана с отечественным спортом и Олимпийским движением. Прославленный спортсмен и тренер, талантливый организатор и государственный деятель, Вы внесли большой вклад в развитие российского спорта, подготовку спортсменов и воспитание новых поколений чемпионов. Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа, семейного тепла и благополучия, успешной реализации намеченных планов, новых сил для дальнейшей работы на благо физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений России.