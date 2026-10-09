Процесс по делу в отношении лидера «Яблока» прервала эвакуация
Корреспондент «Ъ Северо-Запад» передает, что тревога учебная
09.10.2026, 15:04
Заседание Выборгского районного суда Санкт-Петербурга, на котором рассматривали протокол об административном правонарушении в отношении председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова, прервали из-за эвакуации суда. Как рассказал сотрудник ФССП корреспонденту «Ъ Северо-Запад», тревога учебная.
Слушатели, пришедшие на процесс в отношении «яблочника», ожидали на улице. В 14:59 людей начали запускать обратно в здание.
Господина Рыбакова судят по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Ему вменяют порчу бюллетеня на избирательном участке. Сам «яблочник» на заседание суда не пришел. Его интересы представляют Виталий Исаков и Лейла Абдуллаева. По статье о мелком хулиганстве предусмотрен штраф или арест до 15 суток.
Отметим, что утром в Петербурге проходила плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения.