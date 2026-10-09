Процесс по делу в отношении лидера «Яблока» прервала эвакуация

Господина Рыбакова судят по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Ему вменяют порчу бюллетеня на избирательном участке. Сам «яблочник» на заседание суда не пришел. Его интересы представляют Виталий Исаков и Лейла Абдуллаева. По статье о мелком хулиганстве предусмотрен штраф или арест до 15 суток.