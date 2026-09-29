У «яблочника» разглядели порчу

Суд в Санкт-Петербурге 29 сентября начал рассматривать протокол на председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова. Поводом стали бюллетени, которые «яблочник» опустил в урну для голосования на своем избирательном участке. На них силовики обнаружили спорные надписи. Отклонение от «галочек» и «крестиков» расценили как порчу имущества и мелкое хулиганство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За процессом голосования наблюдали несколько журналистов и члены УИК

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ За процессом голосования наблюдали несколько журналистов и члены УИК

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга 29 сентября приступил к рассмотрению протокола в отношении лидера партии «Яблоко» Николая Рыбакова. Политику вменяют мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП) за порчу бюллетеня на избирательном участке в единый день голосования. Рыбаков на своих бюллетенях оставил пацифистские лозунги, отсылающие к предвыборной программе партии. Господина Рыбакова задержали утром. Позже его доставили в отдел для составления протокола.

Под хулиганством правоохранительные органы имели в виду порчу государственного имущества, к которым относится, по версии правоохранительных органов, бюллетень для голосования. Согласно действующему законодательству, недействительными являются бюллетени, из которых нельзя однозначно установить волеизъявление гражданина. К таким бюллетеням относятся, например, бланки с несколькими «галочками» или другими отметками. На бланке господин Рыбаков оставил надпись фломастером. На заседании суда «яблочник» объяснил, что его бюллетень был не испорчен и должен был признать членами участковой избирательной комиссии, как недействительный.

«Это соответствует моей гражданской позиции. Такое волеизъявление. Я пришел на избирательный участок для того, чтобы принять участие в выборах. Такая форма предусмотрена действующим законодательством, когда бюллетень признается не испорченным, а недействительным. Таких бюллетеней было еще 40, следует из протокола этой комиссии»,— заявил Рыбаков.

В суде также огласили показания членов УИК. По их наблюдениям, никто в тот день общественный порядок не нарушал. «Яблочник» отметил, что не нарушал порядок голосования и каких-либо хулиганских побуждений или желания оскорбить кого-то не имел. Он просил не привлекать его к административной ответственности. Судья Алевтина Кузнецова объявила перерыв в заседании до 7 октября. По статье о мелком хулиганстве грозит арест до 15 суток или штраф.

Лидер «яблочников» пришел на участок утром в воскресенье, 20 сентября, вместе с соратниками по партии. За процессом голосования наблюдали несколько журналистов и члены УИК. В помещении для голосования он получил четыре бюллетеня: два по выборам в Государственную думу и два по выборам в Законодательное собрание. «Яблоко», не допущенное для участия в выборах по спискам, призывало своих сторонников не поддерживать ни одну из предложенных партий. Снаружи господина Рыбакова ожидала группа сторонников, чтобы сделать фото или получить автограф.

Константин Леньков