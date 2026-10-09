От «ШашлыкоFF» ждут многого
Счета владельца франшизы остались под арестом после начисления ФНС 1,15 млрд руб.
09.10.2026, 14:54
Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске отказал владельцу ресторанной франшизы «ШашлыкоFF» — новосибирской «СРП Групп» — в разблокировке имущества и счетов. Обеспечительные меры были приняты ранее по требованию налоговиков в рамках спора о доначислении 1,15 млрд руб. налогов, пеней и штрафов. Сумма почти в 3,7 раза превышает годовую выручку предприятия. Юристы отмечают, что у компании есть реальные шансы сократить долг, используя механизм амнистии за дробление бизнеса.
Счета новосибирской компании «СРП Групп», владеющей франшизой ресторанной сети «ШашлыкоFF», были заблокированы в сентябре 2025 года по требованию налоговой службы, следует из материалов дела. Причиной послужили итоги выездной проверки Межрайонной ИФНС №22.
Инспекция выявила схему ухода от налогообложения с использованием фиктивного документооборота для минимизации налоговых обязательств. По результатам разбирательств компании доначислили 1,15 млрд руб., в том числе 1,04 млрд руб. налогов и 115,6 млн руб. штрафов. Претензии налоговой оказались более чем в пять раз выше стоимости всех активов «СРП Групп» (220,8 млн руб. на конец 2024 года).
Компания «СРП Групп» была зарегистрирована в Новосибирске в 2012 году и специализируется на аренде интеллектуальной собственности. Ее владельцами являются Кирилл Мальцев и Алексей Каряка (по 33% у каждого), Андрей Добровольский (20%) и Александр Добровольский (14%), следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В 2025 году выручка предприятия составила 312,4 млн руб., чистая прибыль — 158 млн руб. По данным сервиса 2ГИС, сеть «ШашлыкоFF» насчитывает 12 заведений в Новосибирске.
В налоговой инспекции заявили, что отсутствие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным дальнейшее взыскание задолженности. Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство об аресте счетов и товарных знаков. Апелляция оставила это решение в силе, указав, что компания не представила новых обстоятельств, а лишь повторила доводы, которые уже были рассмотрены в первой инстанции.
В «СРП Групп» считают, что ее аргументы о необоснованности претензий ФНС были проигнорированы. Компания настаивала, что доначисленные 1,15 млрд руб. должны быть списаны по амнистии за «дробление бизнеса», если в 2025—2026 годах она добровольно откажется от схем. В суде отметили, что амнистия не отменяет право налоговой блокировать счета сейчас, чтобы компания не успела вывести деньги, пока идут разбирательства.
Суд подчеркнул, что обеспечительные меры были сохранены также по причине отказа компании предоставить информацию об имуществе. Самостоятельные действия ФНС позволили выявить только пять товарных знаков стоимостью 84 тыс. руб., зарегистрированных в Роспатенте.
Несмотря на арест активов, компания по-прежнему может выдавать лицензии на использование бренда «ШашлыкоFF». Как объясняет юрист Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш, лицензионный договор не отчуждает исключительное право. Однако главная проблема — блокировка счетов. Компания может получать деньги, но тратить их разрешено только на зарплаты и налоги.
Впрочем, опрошенные юристы считают, что шансы существенно уменьшить сумму доначислений вполне реальны. Это возможно как за счет амнистии по эпизодам дробления за 2022 год, так и за счет налоговой реконструкции.
«Согласно позиции Верховного суда и ФНС, даже при выявлении налоговой схемы инспекция обязана определять суммы исходя из реального экономического смысла операций. В случае с дроблением бизнеса это означает, что из доначисленных сумм необходимо вычесть налоги, которые уже заплатили подконтрольные структуре компании, работавшие на упрощенной системе»,— комментирует Анна Барабаш.
Руководитель практики «Ветров и партнеры» Кристина Корноухова полагает, что благодаря налоговой реконструкции и смягчающим обстоятельствам сумма претензий к «СРП Групп» может снизиться примерно на 20% (около 230 млн руб.).