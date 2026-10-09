От «ШашлыкоFF» ждут многого

В «СРП Групп» считают, что ее аргументы о необоснованности претензий ФНС были проигнорированы. Компания настаивала, что доначисленные 1,15 млрд руб. должны быть списаны по амнистии за «дробление бизнеса», если в 2025—2026 годах она добровольно откажется от схем. В суде отметили, что амнистия не отменяет право налоговой блокировать счета сейчас, чтобы компания не успела вывести деньги, пока идут разбирательства.