Начальника отдела ГУ МЧС Удмуртии арестовали по делу о превышении полномочий

Индустриальный районный суд Ижевска избрал меры пресечения замначальника одного из управлений ГУ МЧС по Удмуртии—начальнику отдела лицензионного контроля, двум его подчиненным и их пособнику. Подсудимые проходят фигурантами по уголовному делу о превышении должностных полномочий при проверке одной из организаций. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.