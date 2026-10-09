Начальника отдела ГУ МЧС Удмуртии арестовали по делу о превышении полномочий
Суд в Ижевске также избрал меру пресечения двум его подчиненным и пособнику
09.10.2026, 14:55
Индустриальный районный суд Ижевска избрал меры пресечения замначальника одного из управлений ГУ МЧС по Удмуртии—начальнику отдела лицензионного контроля, двум его подчиненным и их пособнику. Подсудимые проходят фигурантами по уголовному делу о превышении должностных полномочий при проверке одной из организаций. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.
По версии следствия, в 2025–2026 годах сотрудники МЧС при содействии представителя конкурирующей организации составили недостоверный акт внеплановой проверки другой компании, занимающейся монтажом и обслуживанием систем пожарной безопасности. На основании этого документа действие лицензии у нее было приостановлено.
Фигурантам предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК), одному из них — в пособничестве этому преступлению (ч. 3 ст. 33, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК). Максимальное наказание по первой статье — до десяти лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Суд избрал троим обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу, четвертому — домашний арест с установлением ряда запретов. Все меры пресечения назначены до 7 декабря.