«Кузбасс» сыграет в матче за третье место в Кубке России по хоккею с мячом
09.10.2026, 14:39
«Кузбасс» не смог выйти в финал Кубка России по хоккею с мячом, матчи которого проходят в Хабаровске. В полуфинале кемеровчане потерпели крупное поражение от хозяев — клуба «СКА-Нефтяник».
Первый тайм закончился вничью — 1:1. Счет в игре открыл полузащитник «Кузбасса» Кирилл Катилов. Но решающим стало начало второго тайма. С 51-й минуты по 60-ю дальневосточники отличились четыре раза, решив исход матча. Итоговый счет — 6:1.
В матче за третье место «Кузбасс» встретится 10 октября со «СКА — Уральский Трубник». Первоуральцы также сегодня проиграли свой полуфинал московскому «Динамо» со счетом 2:6. Напомним, ранее красноярский «Енисей» выиграл матч за пятое место у архангельского «Водника».