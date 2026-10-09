В Екатеринбурге 1 ноября пройдет фестиваль «Аэлита»

«"Аэлита" 45 лет собирала тех, кто придумывает будущее, — писателей. В этом году рядом с ними на сцене те, кто строит его сегодня. Фантастика остается нашим языком, но говорить мы будем о том, что уже происходит с городом, с человеком, с работой, с образованием. Это фестиваль для тех, кому интересно, в каком будущем он проснется уже завтра»,— рассказала программный директор фестиваля «Аэлита» Татьяна Белоусова.