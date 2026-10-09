В Екатеринбурге 1 ноября пройдет фестиваль «Аэлита»
09.10.2026, 14:37
На площадке молодежного кластера «Салют» в Екатеринбурге 1 ноября пройдет фестиваль о будущем «Аэлита». В течение дня на главной сцене будут проходить бесплатные лекции и панельные дискуссии про архитектуру города, цифровое сознание, достижения современной физики и другие темы. Мероприятие объединит ученых, инженеров, футурологов, писателей и предпринимателей, сообщили организаторы.
Впервые фестиваль фантастики «Аэлита» провели в СССР в 1981 году в Свердловске (с 1991 года — Екатеринбург). Он стал одной из культурных визитных карточек для писателей и любителей фантастики. Среди лауреатов одноименной премии были Аркадий и Борис Стругацкие, Владислав Крапивин, Кир Булычев и Сергей Лукьяненко, на фестиваль приезжал американский писатель-фантаст Роберт Шекли.
В 2026 году формат переосмыслили. Теперь это масштабный интеллектуальный фестиваль. Организаторами события выступили Уральский федеральный университет (УрФУ) и группа компаний UDV. Среди спикеров заявлены ректор УрФУ Илья Обабков, врач-нейробиолог и популяризатор науки Владимир Алипов, физик и автор канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский, российский писатель, журналист, историк космонавтики, лауреат премии «Аэлита» Антон Первушин, директор международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» Лилия Немченко и другие.
На площадке будут организованы книжная ярмарка, VR-площадка и зона игропрактики. Отдельным событием станет презентация книги «Звездные берега» Семена Слепынина. Вечер завершится показом нейросетевого кино. Вход на фестиваль бесплатный, по регистрации.
«"Аэлита" 45 лет собирала тех, кто придумывает будущее, — писателей. В этом году рядом с ними на сцене те, кто строит его сегодня. Фантастика остается нашим языком, но говорить мы будем о том, что уже происходит с городом, с человеком, с работой, с образованием. Это фестиваль для тех, кому интересно, в каком будущем он проснется уже завтра»,— рассказала программный директор фестиваля «Аэлита» Татьяна Белоусова.