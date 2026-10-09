«Кино», «Салават Юлаев», «Дон Кихот» и «Битва моторов»
Куда сходить и что посмотреть в Уфе с 10 по 16 октября
09.10.2026, 14:29
В ближайшую неделю в Уфе выступят группы «Рок-Острова», «Мираж», «Монгол Шуудан», «Кино», а также Concord Orchestra, Государственный оркестр Башкирии, Александр Панайотов и Владимир Панченко. В театрах покажут спектакли «Журавлиная песнь», «Джек», «Я сотворил тебя», «Дон Кихот» и другие. Поклонников хоккея ждут два матча «Салавата Юлаева» — с «Нефтехимиком» и «Сибирью». В кинотеатрах — пять кинопремьер: драма «Битва моторов», комедия «Это все она!», мультфильм «Волшебное перо» и два фильма ужасов — «Все закончится» и «Ассистент в морге».
Концерты
10 октября в «Уфа-Арене» состоится фестиваль «Дискач 90-х». Перед зрителями выступят «Рок-Острова», Данко, «Отпетые мошенники», «На-На», Юлия Беретта (бывшая участница группы «Стрелки»), «Фактор-2», Игорек, «Русский размер» и другие звезды 90-х.
Группа «Мираж» даст концерт 10 октября в «Огнях Уфы». Организаторы обещают живое исполнение известных хитов: «Музыка нас связала», «Наступает ночь», «Новый герой», «Я больше не прошу», «Безумный мир» и многих других. Солистка — Екатерина Болдышева.
11 октября в «Dom печати» состоится выступление группы «Монгол Шуудан». «Вас ждут бессмертные хиты, неповторимая атмосфера анархии, мощный живой звук и крутой драйв! В программе — только лучшие песни, которые весь зал обязательно будет подпевать в едином порыве», — указано в афише концерта.
Любителей хорового пения ждут 11 октября в коворкинге «Люди». Тут состоится очередная встреча участников проекта «Лукманов хор». Шоумен и певец Дамир Лукманов под аккомпанемент синтезатора и ударной установки вместе с десятками уфимцев исполнит три всем известные песни из репертуара отечественной эстрады. Какие именно? Это держится в тайне до последнего момента.
12 октября во Дворце борьбы — группа «Кино». Голос и песни Виктора Цоя, а также участники легендарного состава — Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров — напомнят всем, почему «Кино» — важная русскоязычная группа.
14 октября в Городском дворце культуры танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra представит новое шоу «Симфонические хиты». В программе музыка из репертуара Майкла Джексона, Мадонны, Адель, Бритни Спирс, групп ABBA, Roxette, The Weeknd и других.
«Шедевры венской классики» в исполнении Государственного оркестра Башкирии прозвучат 14 октября в ГКЗ «Башкортостан». В программе: произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена.
Александр Панайотов выступит 14 октября в «Огнях Уфы». В программе концерта артист исполнит песни из предыдущих альбомов, главные хиты, композиции, ставшие народными после проекта «Голос», а также премьеры новых синглов.
15 октября в ресторане «Максимилианс» состоится концерт бывшего участника группы «Фактор-2» Владимира Панченко. Певец исполнит не только свои новые песни, но и полюбившиеся хиты времен «Фактора-2» — «Одинокую звезду», «Войну» и, конечно, «Красавицу».
Спектакли
«Журавлиная песнь» прозвучит 10 октября в Башкирском государственном театре оперы и балета. Балет в двух действиях приурочен к 80-летнему юбилею заслуженного деятеля искусств РБ и РФ Рифхата Арсланова. В центре сюжета — история любви пастуха Юмагула и девушки Зайтунгуль, которым помогают волшебные журавли. Злой бай Арсланбай пытается разлучить влюбленных, но народ и силы природы встают на сторону справедливости.
12 октября на сцене Русского драматического театра — спектакль «Джек». Зима. Падает снег. Как всегда — то оттепель, то мороз… У симпатичных, милых хозяев потерялся любимый пудель Джек. По городу расклеены сотни объявлений, но результата нет. И тогда мать принимает весьма неожиданное решение! Ведь скоро Новый год — а это время, когда легче всего поверить, что иногда рядом с нами происходит что-то необыкновенное.
«Я сотворил тебя» — так называется спектакль, который можно будет увидеть 14 октября в Башкирском драмтеатре. Эта пронзительная история попадает в самое сердце с первых минут. И это не просто рассказ об отношениях мужчины и женщины, это история о равнодушии и тотальном одиночестве каждого из нас.
14 октября на сцену Башкирского государственного театра оперы и балета выйдет «Дон Кихот». Всемирно известная история о странствованиях испанского идальго ради подвигов во имя дамы сердца — прекрасной Дульсинеи.
15 октября в Башкирском драмтеатре покажут «Горе от ума». В спектакле режиссера Игоря Селина заняты все до единого актеры театра и балетная группа. Здесь, на этом вселенском маскараде, решается поистине бытийный вопрос: удастся ли Александру Андреевичу Чацкому противостоять всему фамусовскому свету или конец его пути неотвратим?
16 октября в Башкирском государственном театре оперы и балета состоится необычная оперетта — два спектакля в одной постановке: «Муж за дверью» и «Званый вечер с итальянцами». В центре сюжета первого — история молодого композитора, который, убегая от разъяренного мужа любовницы, спасается на крыше одного из соседних домов. Залезая в открытое окно, он попадает в спальню Сюзон, только что вышедшей замуж за помощника полицейского шерифа. После появления молодого композитора Сюзон запирает дверь спальни, чтобы муж не увидел ее в обществе чужого мужчины, но в суматохе ключ падает из окна на тротуар.
Спорт
12 октября уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» встретится на льду «Уфа-Арены» с нижнекамским «Нефтехимиком», а 14 октября — с новосибирской «Сибирью».
Кино
Драма «Битва моторов». 1908 год. Автолюбитель Андрей Нагель находит поддержку у инженера Дмитрия Бондарева. Вместе они собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля «Руссо-Балт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает рискованное решение — доказать жизнеспособность их машины в легендарном Ралли Монако. Это шаг, который может поставить крест на проекте «Руссо-Балт». В ролях: Иван Янковский, Юра Борисов, Паулина Андреева, Ехезкель Лазаров, Алексей Гуськов, Игорь Грабузов и другие.
Комедия «Это все она!». Талантливая в детстве и совершенно потерянная в свои тридцать Вася вдруг осознает, что катится на самое дно, а сил выбраться нет. На помощь приходит Мальвина — воображаемая подруга из детства, женщина-фрик с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Мальвина толкает Васю на поиски ее детской любви — Стасика. Найти его — дело несложное, а вот обратить на себя внимание и завоевать сердце Стаса надо очень постараться. Ведь в отличие от Васи он добился в жизни всего, о чем мечтал.
Мультфильм «Волшебное перо». Одиннадцатилетняя Провиденс находит волшебное перо, способное воплощать в реальность все написанное. Вместе со своей морской свинкой Пуфиком она оказывается обладательницей огромной силы и вскоре отправляется в необычное приключение, полное неожиданных открытий и испытаний.
Ужасы «Все закончится». Компания молодых людей едет ночью на машине через лес. Вскоре они понимают, что заблудились, и поворачивают назад, но упираются в глухую стену леса. Когда на них вдруг нападает толпа кричащих агрессивных людей, приятелям приходится развернуться еще раз и ехать вперед в надежде выбраться из этого странного места. В ролях: Акира Джексон, Ноа Тот, Финеас Юн, Митчелл Коул.
Ужасы «Ассистент в морге». Бренда выходит на свою первую ночную смену в морг. С наступлением темноты она понимает, что в его мрачных коридорах скрывается нечто куда более страшное, чем мертвые. Чтобы пережить эту ночь, Бренде, пользуясь подсказками, нужно разгадать, где скрывается зло, в чем его тайна и как отправить его обратно во тьму. В ролях: Наталия Солан, Хозе Мелендес, Фернандо Банда, Клементе Давила, Долорес Эспиноза, Рене Мартинес, Гильермо Нава, Изабелла Арройо.