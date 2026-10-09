«Кино», «Салават Юлаев», «Дон Кихот» и «Битва моторов»

16 октября в Башкирском государственном театре оперы и балета состоится необычная оперетта — два спектакля в одной постановке: «Муж за дверью» и «Званый вечер с итальянцами». В центре сюжета первого — история молодого композитора, который, убегая от разъяренного мужа любовницы, спасается на крыше одного из соседних домов. Залезая в открытое окно, он попадает в спальню Сюзон, только что вышедшей замуж за помощника полицейского шерифа. После появления молодого композитора Сюзон запирает дверь спальни, чтобы муж не увидел ее в обществе чужого мужчины, но в суматохе ключ падает из окна на тротуар.