Начальника отдела в ГУ МЧС по Удмуртии задержали по делу о превышении полномочий
По версии следствия, они подделали акт проверки компании, лишив ее лицензии
09.10.2026, 14:22
Начальника отдела в ГУ МЧС по Удмуртии и двух его подчиненных задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в УФСБ по республике.
Дело возбудило СУ СКР по Удмуртии. Следствие считает, в 2025–2026 годах фигуранты при пособничестве представителя конкурирующей организации составили недостоверный акт внеплановой проверки компании, которая занимается монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом средств пожарной безопасности зданий и сооружений. По данным органов, это способствовало приостановлению действия лицензии организации.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Их поместили в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные действия. Максимальное наказание по указанной статье — до 10 лет лишения свободы.