Cуд отправил на новое рассмотрение дело о похищении кубанского предпринимателя
09.10.2026, 13:28
Четвертый кассационный суд отменил апелляционное определение по делу о похищении предпринимателя в Армавире — материалы вернутся в Краснодарский краевой суд, но рассматривать их будет другой состав. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Жалобы защиты двух осужденных рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам Четвертого кассационного суда. Адвокаты добивались отмены приговора и смягчения наказания.
Как следует из материалов дела, осенью 2023 года в Армавире несколько человек, среди которых были двое краснодарцев, перекрыли дорогу автомобилю предпринимателя. Под угрозой ножа его вывезли за город, избили и забрали телефоны, ноутбук и паспорт. Далее у мужчины потребовали 12 млн руб., хотя речь шла о долге в 3 млн руб. Когда потерпевший согласился на условия, его бросили в поле. С тяжелыми травмами он все же дошел до ближайшего населенного пункта и попросил помощи. Задержанием подозреваемых занимались сотрудники ФСБ, а материалы по остальным фигурантам выделили в отдельное производство.
Армавирский городской суд счел подсудимых виновными в похищении человека, самоуправстве и разбое. Наказание — 6 лет колонии одному и 5 лет 8 месяцев строгого режима другому. Апелляция, приняв во внимание смягчающие и отягчающие обстоятельства, снизила сроки до 5 лет 6 месяцев и 5 лет 4 месяцев.
Четвертый кассационный суд по представлению прокурора вернул дело на пересмотр, отметив, что нижестоящие суды не мотивировали переквалификацию действий осужденных с вымогательства в особо крупном размере, по которому им первоначально предъявили обвинение, на самоуправство.
При повторном рассмотрении апелляционный суд изменил квалификацию и ужесточил наказание: 10 лет колонии и штраф 600 тыс. руб. одному, 9 лет и штраф 550 тыс. руб. другому.
Кассационные жалобы подали как защита осужденных, так и потерпевший. Они указывали на незаконность судебных актов, полное возмещение имущественного и морального вреда и просили отменить решения или смягчить наказание.
Судебная коллегия кассационного суда отменила апелляционное определение, поскольку апелляционный суд не изложил обстоятельства обвинения по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, что является существенным нарушением. В итоге дело вернется в Краснодарский краевой суд, но рассматривать его будет другой состав.