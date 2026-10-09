Cуд отправил на новое рассмотрение дело о похищении кубанского предпринимателя

Как следует из материалов дела, осенью 2023 года в Армавире несколько человек, среди которых были двое краснодарцев, перекрыли дорогу автомобилю предпринимателя. Под угрозой ножа его вывезли за город, избили и забрали телефоны, ноутбук и паспорт. Далее у мужчины потребовали 12 млн руб., хотя речь шла о долге в 3 млн руб. Когда потерпевший согласился на условия, его бросили в поле. С тяжелыми травмами он все же дошел до ближайшего населенного пункта и попросил помощи. Задержанием подозреваемых занимались сотрудники ФСБ, а материалы по остальным фигурантам выделили в отдельное производство.