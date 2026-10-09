СКР расследует обстоятельства гибели ребенка при падении из окна дома

Как установило следствие, вечером 8 октября 2026 года жительница Перми уложила детей 2017 и 2022 годов рождения спать в отдельной комнате, после чего ушла на кухню. Вернувшись, она обнаружила, что девочки 2022 года рождения в кровати нет, а окно в спальне открыто. Спустившись из квартиры, расположенной на седьмом этаже многоквартирного дома, на улицу, она обнаружила тело ребенка без признаков жизни.