Конкуренция за рабочие места в Башкирии достигла минимума с прошлой осени
09.10.2026, 13:13
В сентябре на сайте hh.ru на одну вакансию из Башкирии приходилось 8,5 резюме, говорится в новой аналитике сервиса. Данный показатель является минимальным с октября 2025 года, хотя все еще свидетельствует о высокой конкуренции среди соискателей. Индекс по Башкирии совпадает со среднероссийским.
По итогам августа hh-индекс в Башкирии имел значение 8,7. За месяц число резюме в регионе уменьшилось на 2%, а количество вакансий увеличилось на 1%.
Максимальным hh-индекс был в марте — 13,7. Значение означало крайне высокую конкуренцию за рабочие места.