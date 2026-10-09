Конкуренция за рабочие места в Башкирии достигла минимума с прошлой осени

В сентябре на сайте hh.ru на одну вакансию из Башкирии приходилось 8,5 резюме, говорится в новой аналитике сервиса. Данный показатель является минимальным с октября 2025 года, хотя все еще свидетельствует о высокой конкуренции среди соискателей. Индекс по Башкирии совпадает со среднероссийским.