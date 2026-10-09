Нейробиология давно говорит, что не стоит сравнивать память с архивом, то есть условным шкафчиком, где стопкой лежат события прошлых лет. Скорее, это такой ансамбль нейронов, и участники этой команды постоянно меняются. Новое переплетается со старым, и каждый раз мозг заново собирает нужную нам картину. Иногда свежий опыт наслаивается на предыдущий, и тогда информация хранится большим массивом. Например, мы не помним конкретно, что свалились с велосипеда в мае 1997-го или в июле 2010-го, но почему-то знаем, что падать больно.