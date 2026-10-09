Суд в Омске отправил под домашний арест владелицу ритуального бизнеса

Под домашний арест Куйбышевский районный суд Омска поместил 43-летнюю владелицу ритуального бизнеса по делу о мошенничестве с выделением земельных участков на Богословском юго-восточном кладбище. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.