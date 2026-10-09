Суд в Омске отправил под домашний арест владелицу ритуального бизнеса
09.10.2026, 12:48
Под домашний арест Куйбышевский районный суд Омска поместил 43-летнюю владелицу ритуального бизнеса по делу о мошенничестве с выделением земельных участков на Богословском юго-восточном кладбище. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По версии следствия, зная, что участки для родовых захоронений по закону предоставляются бесплатно, предпринимательница брала плату под видом дорогостоящей услуги. Цена варьировалась от 12 тыс. руб. до 120 тыс. руб. Предварительная сумма ущерба составляет свыше 1 млн руб.