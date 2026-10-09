За сутки в Удмуртии продали 1,5 тысячи тонн топлива

На выходные запланированы поставки около 1 тыс. т бензина ежедневно. При этом ограничения на продажу топлива сохраняются на АЗС сетей «Татнефть», «Башнефть» и «Лукойл». В первых двух сетях лимит составляет 50 и 30 л на человека соответственно, в «Лукойле» — 40 л. Ограничения действуют как в городах, так и на трассах.