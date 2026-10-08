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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Приморском районе Петербурга произошла массовая драка подростков

08.10.2026, 16:04
В Приморском районе Петербурга подростки устроили массовую драку возле торгового центра. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве ( ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщили в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
Следователи устанавливают всех участников произошедшего и выясняют обстоятельства. По данным «Фонтанки», инцидент произошел в ТРК «Сити Молл» на Коломяжском проспекте. Охрана около 20:00 вызвала полицию, однако до приезда наряда подростки успели выйти на парковку, где продолжили драку. На опубликованных изданием кадрах видны пистолеты и мачете.
Подростков разняли прохожие. Полиция приехала примерно через час после вызова, однако участников конфликта к этому моменту на месте уже не было, добавляет издание.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор