Охота без торгов

Согласно материалам дела, в 2015 году общество заключило с министерством природных ресурсов Краснодарского края охотхозяйственное соглашение сроком на 49 лет. В границах охотничьего угодья расположен сельскохозяйственный участок, который находится в государственной собственности. Общество обратилось в департамент имущественных отношений Краснодарского края с запросом на аренду этого участка без проведения торгов. Однако власти отказали, ссылаясь на то, что в соглашении не был указан перечень участков, пригодных для охотничьей деятельности, как того требует закон. Также департамент указал на несоответствие вида разрешенного использования земли заявленной цели.