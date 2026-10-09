Охота без торгов
Агрокомплекс Ткачева не смог арендовать участок на берегу Большого Кирпильского лимана
09.10.2026, 12:44
Верховный суд РФ подтвердил отказ властей Краснодарского края предоставить «Агрокомплексу» им. Н.И. Ткачева 2 га на берегу Большого Кирпильского лимана. Компания, связанная с семьей экс-губернатора Кубани, пыталась оформить землю в аренду на 49 лет без торгов под предлогом эксплуатации выкупленных у «Краснодаркрайохоты» построек, однако суды трех инстанций сочли запрошенную площадь избыточной, а фактическое использование участка — не соответствующим заявленному виду разрешенного использования.
Верховный суд (ВС) России встал на сторону краевых властей в споре с АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Жалоба компании, связанной с семьей экс-губернатора Кубани и бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, оставлена без удовлетворения. Ранее департамент имущественных отношений Краснодарского края отказал фирме в предоставлении в аренду участка площадью 2 га. Суды трех инстанций признали этот отказ законным.
АО Фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» зарегистрировано в 1993 году в Краснодарском крае. Компания контролируется семьей экс-губернатора Кубани и бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Объединяет 28 сельхозпредприятий, 550 магазинов, выпускает продукцию под брендами «Выселковский», «Николаевские сыроварни» и др. По данным BEFL, компания занимает второе место в России по площади сельхозземель после «Мираторга» (1,2 млн га). В 2025 году компания впервые за пять лет получила чистый убыток 13,1 млрд руб. при выручке 85,6 млрд руб.
Спор развернулся вокруг участка на берегу Большого Кирпильского лимана в Калининском районе Краснодарского края. Земля относится к особо охраняемой территории.
Компания претендовала на заключение договора аренды сроком на 49 лет без проведения торгов, ссылаясь на необходимость эксплуатации принадлежащих ей объектов недвижимости.
На участке расположены старые советские постройки, выкупленные обществом в 2019 году у ГБУ КК «Краснодаркрайохота»: домики для охотников, егерский домик, дизельная, хозблок, артезианская скважина и навес для сельхозтехники.
Однако департамент отказал в предоставлении земли, указав, что, согласно техническому заключению ГБУ КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ», для эксплуатации объектов достаточно 14 664 кв. м — значительно меньше запрашиваемых 20 687 кв. м. Кроме того, выяснилось, что часть участка (дорога) фактически обеспечивает доступ к смежному участку, также принадлежащему заявителю, где расположены вертолетная площадка и здания общей площадью свыше 1400 кв. м.
Суды трех инстанций отклонили доводы агрокомплекса о едином недвижимом комплексе. Доказательств госрегистрации права собственности на совокупность объектов как на единую недвижимую вещь не представлено, а договор купли-продажи предусматривал передачу имущества пообъектно, а не единым лотом. Помимо этого, согласно техническому заключению 2020 года, подготовленному по заказу самого общества, спорный участок фактически эксплуатируется как гостиничный комплекс. Это противоречит заявленному виду разрешенного использования «под Кучериевский охотучасток».
Как ранее писал «Ъ-Кубань», весной этого года ВС направил на новое рассмотрение дело об аренде 142,5 га сельхозземли в Приморско-Ахтарском районе. Участок, который является госсобственностью и входит в границы охотничьего угодья, без торгов намеревалось арендовать ООО «Охотничье хозяйство "Кубань"» (дочерняя компания АО Фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева»), но департамент имущественных отношений Краснодарского края также отказал.
Согласно материалам дела, в 2015 году общество заключило с министерством природных ресурсов Краснодарского края охотхозяйственное соглашение сроком на 49 лет. В границах охотничьего угодья расположен сельскохозяйственный участок, который находится в государственной собственности. Общество обратилось в департамент имущественных отношений Краснодарского края с запросом на аренду этого участка без проведения торгов. Однако власти отказали, ссылаясь на то, что в соглашении не был указан перечень участков, пригодных для охотничьей деятельности, как того требует закон. Также департамент указал на несоответствие вида разрешенного использования земли заявленной цели.