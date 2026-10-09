Василий Иконников в третий раз стал сенатором от Орловского областного совета

В 1996–2001 годах господин Иконников работал заместителем и первым заместителем мэра Орла. С 2001 по 2006 год занимал кресло председателя Орловского городского совета народных депутатов, после чего вернулся в городскую администрацию на должность вице-мэра. В 2007–2011 годах являлся депутатом областного совета, где возглавлял фракцию КПРФ, а в 2011 году избрался в Государственную думу. В Совете Федерации политик работает с 2016-го, где входит в состав комитета по бюджету и финансовым рынкам.