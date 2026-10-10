Художественная галерея как семейное дело — и не только

Дальше — сама работа: холст, сюжет, насколько она удалась. Художнику нужно вдохновение. Ко мне оно чаще приходит в путешествии, чем дома. А это уже другие деньги: самолет, трансфер, проживание. Также для покупателя важно не только то, что на холсте, но и имя художника — как оно формируется, какой за ним след и можно ли этому имени верить. Эмоция — отдельная часть покупки. Человек уносит то, с чем готов жить.