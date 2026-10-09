195 тысяч участков Дагестана оказались в зонах затопления и подтопления
09.10.2026, 11:59
Республика Дагестан вошла в число трех наиболее уязвимых субъектов Российской Федерации по доле земельных наделов, расположенных в границах паводкоопасных территорий. Соответствующие данные публикует РБК Недвижимость.
Согласно представленной статистике, в зонах затопления и подтопления на территории республики сосредоточено 195,2 тыс. земельных участков. Из этого числа примерно 127,2 тыс. объектов — около 65% — не имеют возведенных строений.
В масштабах страны ситуация выглядит ещё более показательно: в 84 регионах России полностью или частично в аналогичных зонах риска числятся 3,75 млн участков. Почти 2,57 миллиона из них, то есть порядка 69%, также лишены каких-либо построек. При этом у 3,13 млн наделов паводкоопасная зона перекрывает не менее 95% площади.
Первенство по этому тревожному показателю удерживает Краснодарский край — 502,9 тыс. объектов, 70% которых представляют собой незастроенные земли. Серебряную позицию занимает Свердловская область с 196,5 тыс. участков, из которых 79% лишены строений. Дагестан с результатом 195,2 тыс. замыкает тройку. В десятку наиболее подверженных паводкам территорий вошли также Ростовская и Самарская области, Московская область, Красноярский край, Нижегородская область, Башкирия и Приморский край.
Анализ целевого назначения угрожаемых участков свидетельствует о том, что около миллиона из них — порядка 27% — отведены под личные подсобные хозяйства. Ещё 963,6 тыс. (26%) предназначены для индивидуального жилищного строительства, а около 632,3 тыс. (17%) используются под садоводство и дачные нужды.
Между тем статистические выкладки подкрепляются реальными событиями. В конце марта Дагестан накрыли мощные ливни с ураганным ветром, спровоцировавшие масштабные наводнения. Режим чрезвычайной ситуации был введен в нескольких муниципальных образованиях республики. Апогеем стало происшествие в Махачкале: днем 5 апреля в результате подтопления произошло проседание и последующее обрушение многоквартирного жилого дома.