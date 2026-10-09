195 тысяч участков Дагестана оказались в зонах затопления и подтопления

В масштабах страны ситуация выглядит ещё более показательно: в 84 регионах России полностью или частично в аналогичных зонах риска числятся 3,75 млн участков. Почти 2,57 миллиона из них, то есть порядка 69%, также лишены каких-либо построек. При этом у 3,13 млн наделов паводкоопасная зона перекрывает не менее 95% площади.