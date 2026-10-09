Почти 1,9 тысячи товаров с нарушениями маркировки выявили в Удмуртии
За девять месяцев ведомство назначило штрафы на 1,28 млн рублей
09.10.2026, 12:11
Управление Роспотребнадзора по Удмуртии выявило 1,9 тыс. товаров с нарушениями требований маркировки в системе «Честный знак» за январь—сентябрь. Ведомство провело 139 контрольных закупок во всех городах и районах республики, сообщается на сайте управления.
По результатам проверок составлено 172 протокола об административных правонарушениях. Ведомство вынесло ПО 50 постановлениям назначены штрафы на общую сумму 1,28 млн руб. Также был наложен арест на 589 товаров.
Проверки затронули 10 категорий продукции. Больше всего контрольных закупок пришлось на табачную и никотинсодержащую продукцию — 36, соковую продукцию — 25, растительные масла — 20 и молочную продукцию — 16. Также проверяли маркировку упакованной воды и других безалкогольных напитков, парфюмерно-косметической продукции, антисептиков, кормов для животных, обуви и товаров легкой промышленности.
Среди выявленных нарушений — отсутствие кодов маркировки, продажа товаров без регистрации продавцов в системе «Честный знак» и нарушения разрешительного режима.