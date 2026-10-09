Почти 1,9 тысячи товаров с нарушениями маркировки выявили в Удмуртии

Проверки затронули 10 категорий продукции. Больше всего контрольных закупок пришлось на табачную и никотинсодержащую продукцию — 36, соковую продукцию — 25, растительные масла — 20 и молочную продукцию — 16. Также проверяли маркировку упакованной воды и других безалкогольных напитков, парфюмерно-косметической продукции, антисептиков, кормов для животных, обуви и товаров легкой промышленности.