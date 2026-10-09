Адыгея в 7 раз запросит средства на две больницы стоимостью 7 млрд рублей
09.10.2026, 11:45
Минздрав Адыгеи в 2027 году в седьмой раз подаст заявку на федеральное финансирование строительства хирургического корпуса республиканской детской больницы и нового противотуберкулезного диспансера. Совокупная стоимость двух объектов оценивается примерно в 7,1 млрд руб. Проектную документацию подготовили, оба проекта получили положительные заключения государственной экспертизы, однако сроки начала строительства пока не определены. Об этом изданию «Ведомости Юг» сообщил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.
По его словам, ведомство направляет заявки на включение объектов в Федеральную адресную инвестиционную программу ежегодно с 2021 года, но пока безрезультатно. Строительство хирургического корпуса площадью 11,8 тыс. кв. м оценивается в 3,69 млрд руб. Действующее здание детской больницы построили в 1966 году, а в 1988–1990 годах реконструировали. Нынешняя планировка, отметил министр, затрудняет работу приемного, хирургического и травматологического отделений, операционного блока и отделения медицинской реабилитации. Новый корпус позволит увеличить коечный фонд и внедрить современные медицинские технологии.
Стоимость строительства противотуберкулезного диспансера составляет 3,39 млрд руб. Проект предусматривает стационар на 60 круглосуточных и 20 дневных коек, а также поликлиническое отделение мощностью 75 посещений за смену. В 2021 году объект оценивали в 2,4 млрд руб., при этом первоначальный проект предполагал 120 круглосуточных и 20 дневных коек.
Сейчас подразделения диспансера размещаются в приспособленных помещениях дореволюционной постройки в центре Майкопа. По словам господина Меретукова, новое здание позволит обеспечить соблюдение санитарных требований, улучшить условия пребывания пациентов и снизить риски прерывания лечения и перекрестного заражения.
В сентябре 2021 года глава Адыгеи Мурат Кумпилов обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать строительство диспансера. Тогда он сообщал, что существующее здание было построено в 1916 году и не подлежит ремонту, а проект нового учреждения уже прошел государственную экспертизу. Президент пообещал дать соответствующее поручение правительству.