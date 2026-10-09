Адыгея в 7 раз запросит средства на две больницы стоимостью 7 млрд рублей

По его словам, ведомство направляет заявки на включение объектов в Федеральную адресную инвестиционную программу ежегодно с 2021 года, но пока безрезультатно. Строительство хирургического корпуса площадью 11,8 тыс. кв. м оценивается в 3,69 млрд руб. Действующее здание детской больницы построили в 1966 году, а в 1988–1990 годах реконструировали. Нынешняя планировка, отметил министр, затрудняет работу приемного, хирургического и травматологического отделений, операционного блока и отделения медицинской реабилитации. Новый корпус позволит увеличить коечный фонд и внедрить современные медицинские технологии.