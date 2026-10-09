Руководителя чебаркульского МУПа обвиняют в превышении полномочий
09.10.2026, 11:18
СУ СКР по Челябинской области предъявило обвинение 42-летнему исполняющему обязанности директора МУП «Чебаркульские районные коммунальные сети» в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Он арестован на два месяца, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в октябре 2024 года между МУПом и аффилированной компанией «Теплоком-Чебаркуль» был заключен договор на демонтаж части разрушенной котельной в селе Травники за 1,3 млн руб. Руководитель «Чебаркульских районных коммунальных сетей» знал, что работы выполнял не подрядчик, а само предприятие. Однако он подписал акт приемки, поскольку был другом директора компании. На счет организации перечислили 1,3 млн руб.
Фигуранта задержали сотрудники ФСБ России по Челябинской области.
По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в силовых структурах, речь идет о Глебе Еремееве. Согласно «СПАРК-Интерфакс», именно он с 2020 года является исполняющим обязанности директора МУП «ЧРКС».