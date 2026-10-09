В Ленобласти задержали 57 мигрантов после проверки на строительной площадке
09.10.2026, 10:57
Полиция выявила нарушения миграционного законодательства почти у половины иностранных граждан, проверенных на строительной площадке в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. Всего документы проверили у 123 человек, сообщили 9 октября в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
В рейде участвовали сотрудники управления по вопросам миграции и бойцы спецполка полиции, обеспечивавшие силовую поддержку.
По данным ведомства, 47 иностранцев работали за пределами региона, в котором им выдали патенты. Еще 10 человек трудились без патентов. Всех выявленных нарушителей доставили в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства.
Проверка затронула и работодателя, который предоставлял иностранным гражданам рабочие места с нарушением требований законодательства. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, после чего решит вопрос о привлечении виновных к ответственности.