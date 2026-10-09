В Ленобласти задержали 57 мигрантов после проверки на строительной площадке

Полиция выявила нарушения миграционного законодательства почти у половины иностранных граждан, проверенных на строительной площадке в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. Всего документы проверили у 123 человек, сообщили 9 октября в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.