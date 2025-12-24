Власти Краснодара планируют получить 96 млн рублей турналога в 2026 году

Администрация Краснодара планирует получить 95,8 млн руб. туристического налога в 2026 году. В 2025 году поступления в городской бюджет составили 62 млн руб., сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на мэрию краевой столицы.

По информации властей, с января по декабрь 2025 года Краснодар посетили 1,2 млн туристов — на 6,4% больше по сравнению с 2024 годом. Рост числа гостей связывают с возобновлением работы аэропорта в городе. Всего за 2025 год ожидается принять 1,5 млн путешественников.

Максимальная посещаемость прогнозируется в декабре. При этом около 40% туристов совершают однодневные поездки, а примерно 10% составляют визиты на два дня.

Согласно данным ФНС России, налоговые ставки на туристический сбор устанавливают представительные органы муниципалитетов. Они не могут превышать 1% в 2025 году и 2% в 2026 году. Налоговая база определяется как стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания без учета налога и НДС.

Ранее краснодарские власти рассчитывали на поступление 64,3 млн руб. турналога по итогам 2025 года. За три квартала текущего года в местный бюджет поступило 58,6 млн руб.

