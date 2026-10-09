Бывший в плену солдат из Удмуртии получил выплаты после вмешательства омбудсмена

Минобороны РФ рассчиталось с вернувшимся из украинского плена военнослужащим из Удмуртии после вмешательства уполномоченного по правам человека в республике Максима Шумихина. Как сообщили в аппарате омбудсмена, солдат не получил денежное довольствие за время, пока был захвачен, а также единовременную выплату при заключении контракта.