Бывший в плену солдат из Удмуртии получил выплаты после вмешательства омбудсмена
Военная прокуратура добилась выплат военнослужащему за время плена и контракт
09.10.2026, 10:50
Минобороны РФ рассчиталось с вернувшимся из украинского плена военнослужащим из Удмуртии после вмешательства уполномоченного по правам человека в республике Максима Шумихина. Как сообщили в аппарате омбудсмена, солдат не получил денежное довольствие за время, пока был захвачен, а также единовременную выплату при заключении контракта.
Солдат вернулся в Россию в рамках обмена военнопленными в мае. В аппарате уточнили, что по закону денежное довольствие начисляется за все время нахождения в плену. После вмешательства уполномоченного и военной прокуратуры воинская часть произвела начисление и выплату задолженности в полном объеме.