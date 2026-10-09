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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Удмуртия

Бывший в плену солдат из Удмуртии получил выплаты после вмешательства омбудсмена

Военная прокуратура добилась выплат военнослужащему за время плена и контракт

09.10.2026, 10:50
Минобороны РФ рассчиталось с вернувшимся из украинского плена военнослужащим из Удмуртии после вмешательства уполномоченного по правам человека в республике Максима Шумихина. Как сообщили в аппарате омбудсмена, солдат не получил денежное довольствие за время, пока был захвачен, а также единовременную выплату при заключении контракта.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Солдат вернулся в Россию в рамках обмена военнопленными в мае. В аппарате уточнили, что по закону денежное довольствие начисляется за все время нахождения в плену. После вмешательства уполномоченного и военной прокуратуры воинская часть произвела начисление и выплату задолженности в полном объеме.