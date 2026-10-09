Презентация книги на русском и французском языках пройдет 10 октября в Швейцарии

Книгу подготовили к изданию совместно с французским издательством NATANIA в рамках проекта Натальи Жигуновой-Комаровой «Многоликая сказочная Русь», приуроченного к Году единства народов России. Тираж составил 1 тыс. экземпляров. На французском языке сказка получила название «Чудо с белой корой — Королева леса».