Презентация книги на русском и французском языках пройдет 10 октября в Швейцарии
Удмуртскую сказку «Красавица береза» представят в Женеве
09.10.2026, 10:27
Презентация книги с удмуртской сказкой «Красавица береза» на русском и французском языках состоится 10 октября в Женеве. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на посла культуры Удмуртии Надежду Уткину.
Книгу подготовили к изданию совместно с французским издательством NATANIA в рамках проекта Натальи Жигуновой-Комаровой «Многоликая сказочная Русь», приуроченного к Году единства народов России. Тираж составил 1 тыс. экземпляров. На французском языке сказка получила название «Чудо с белой корой — Королева леса».
Презентация пройдет на юбилейном вечере Надежды Уткиной и женевского ансамбля «Споем вместе». Мероприятие посвящено 35-летию творческой деятельности артистки и 15-летию коллектива. Специально к презентации госпожа Уткина сочинила детскую песню по мотивам сказки на стихи Юлии Разиной, ижевского автора.
До конца 2026 года книгу также планируют представить во Франции и Удмуртии, сообщила Надежда Уткина.