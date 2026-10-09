Чепецкий механический завод выплатил 600 тысяч рублей за загрязнение Чепцы
Росприроднадзор взыскал ущерб после жалобы на сбросы в реку в Глазове
09.10.2026, 10:12
Чепецкий механический завод (ЧМЗ), входящий в госкорпорацию «Росатом», возместил более 600 тыс. руб. ущерба за загрязнение реки Чепцы в Удмуртии. Выплаты удалось добиться через суд, сообщили в Западно-Уральском управлении Росприроднадзора.
Поводом для проверки стало обращение жителя Глазова, пожаловавшегося на сброс сточных вод в реку. Инспекторы ведомства отобрали пробы воды и выявили превышение допустимых нормативов содержания загрязняющих веществ.
Росприроднадзор оценил причиненный водоему ущерб и потребовал от предприятия возместить его в добровольном порядке. После отказа ЧМЗ выплатить компенсацию ведомство обратилось в суд и добилось удовлетворения своих требований. Предприятие перечислило всю сумму после судебного разбирательства.