Чепецкий механический завод выплатил 600 тысяч рублей за загрязнение Чепцы

Росприроднадзор оценил причиненный водоему ущерб и потребовал от предприятия возместить его в добровольном порядке. После отказа ЧМЗ выплатить компенсацию ведомство обратилось в суд и добилось удовлетворения своих требований. Предприятие перечислило всю сумму после судебного разбирательства.