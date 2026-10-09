Губернатор Пермского края назначил врио главы Горнозаводска

Временно исполняющим обязанности главы Горнозаводского округа Пермского края назначен Евгений Стеклов. Соответствующий указ подписал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Документ опубликован на сайте. Господин Стеклов будет исполнять обязанности до избрания главы. До этого назначения Евгений Стеклов работал замглавы Чусовского муниципального округа по экономике и финансам — начальником управления экономики и инвестиций администрации.