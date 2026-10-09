Мэрия Ярославля назвала участки для демонтажа контактной сети троллейбусов

В документе также указано, что в сентябре 2026 года АО «ЯрГЭТ» модернизировало девять троллейбусов, оборудовав их системой автономного хода и кондиционерами. В апреле город заключил контракт на поставку 46 троллейбусов в лизинг. Поставщиком стало АО «Сбербанк Лизинг». В парк должны поступить 24 троллейбуса БКМ, 13 машин «Синара» и девять КАМАЗов.