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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Ярославль

Мэрия Ярославля назвала участки для демонтажа контактной сети троллейбусов

09.10.2026, 10:07
Мэрия Ярославля определила девять участков улично-дорожной сети, на которых планируетися демонтаж контактной сети троллейбусов. Ответ исполняющего обязанности мэра города Николая Степанова размещен в группе «Общественный транспорт Ярославля» ВКонтакте, его подлинность «Ъ-Ярославль» подтвердили в мэрии.

Правительство Ярославской области

Демонтаж запланирован на следующих участках:

  • Большая Октябрьская улица — от Богоявленской площади до улицы Ухтомского.

  • Улица Свободы — от площади Волкова до железнодорожного вокзала «Ярославль Главный».

  • Московский проспект — от улицы Малой Пролетарской до Богоявленской площади.

  • Первомайская улица — от Богоявленской площади до Красной площади, включая площадь Волкова; в обратном направлении — улицы Ушинского и Комсомольская.

  • Советская улица — от Красной площади до ЯШЗ.

  • Проспект Октября — от Красной площади до ЯМЗ.

  • Проспект Ленина — от железнодорожного вокзала «Ярославль Главный» до улицы Республиканской.

  • Улица Республиканская — от улицы Свободы до Республиканского проезда, включая Октябрьскую площадь.

  • Улица Ухтомского — от Большой Октябрьской улицы до железнодорожного вокзала «Ярославль Главный».

Как следует из ответа мэрии, работы позволят реализовать программу «Чистое небо» по переносу воздушных коммуникаций под землю, а также «полностью сохранить» и даже расширить маршрутную сеть троллейбусов.
«В настоящее время осуществляется проработка параметров маршрутной сети троллейбусов с учетом максимально эффективного использования троллейбусов с увеличенным автономным ходом», — говорится в ответе мэрии Ярославля.
В документе также указано, что в сентябре 2026 года АО «ЯрГЭТ» модернизировало девять троллейбусов, оборудовав их системой автономного хода и кондиционерами. В апреле город заключил контракт на поставку 46 троллейбусов в лизинг. Поставщиком стало АО «Сбербанк Лизинг». В парк должны поступить 24 троллейбуса БКМ, 13 машин «Синара» и девять КАМАЗов.

Антон Голицын