Мэрия Ярославля назвала участки для демонтажа контактной сети троллейбусов
Большая Октябрьская улица — от Богоявленской площади до улицы Ухтомского.
Улица Свободы — от площади Волкова до железнодорожного вокзала «Ярославль Главный».
Московский проспект — от улицы Малой Пролетарской до Богоявленской площади.
Первомайская улица — от Богоявленской площади до Красной площади, включая площадь Волкова; в обратном направлении — улицы Ушинского и Комсомольская.
Советская улица — от Красной площади до ЯШЗ.
Проспект Октября — от Красной площади до ЯМЗ.
Проспект Ленина — от железнодорожного вокзала «Ярославль Главный» до улицы Республиканской.
Улица Республиканская — от улицы Свободы до Республиканского проезда, включая Октябрьскую площадь.
Улица Ухтомского — от Большой Октябрьской улицы до железнодорожного вокзала «Ярославль Главный».