Компания-поставщик древесины заявила свои требования «Соликамскбумпрому»

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что АО «ВКСК» оказалось в трудном финансовом положении. Как рассказали в компании, это произошло на фоне невыплаты «Соликамскбумпромом» задолженности по договорам поставки на сумму свыше 62 млн руб. При этом СБП является единственным контрагентом ВКСК.