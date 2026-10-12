Компания-поставщик древесины заявила свои требования «Соликамскбумпрому»
Обновлено12.10.2026, 09:37
Арбитражный суд Пермского края принял к производству исковое заявление АО «Верхне-Камская сплавная контора» к АО «Соликамскбумпром» (СБП). Согласно данным картотеки суда, объем требований составляет 62,51 млн руб. Задолженность образовалась в рамках договора поставки от 1 сентября 2016 года. Заседание по делу назначено на 24 ноября.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что АО «ВКСК» оказалось в трудном финансовом положении. Как рассказали в компании, это произошло на фоне невыплаты «Соликамскбумпромом» задолженности по договорам поставки на сумму свыше 62 млн руб. При этом СБП является единственным контрагентом ВКСК.
АО «Верхне-Камская сплавная контора» является одной из старейших компаний в Прикамье — предприятие действует в Гайнском районе с 1939 года. Компания ведет деятельность внутреннего водного грузового транспорта, занимается перевозкой и транспортировкой древесины.
С заявлениями о признании АО «Соликамскбумпром» банкротом обратились сразу несколько юрлиц, включая ресурсоснабжающие организации, весной этого года. Согласно подсчетам «Газпром межрегионгаз Пермь», АО задолжало газовикам свыше 1,1 млрд руб. В суде также заявило свои требования ПАО «Пермэнергосбыт». Сейчас «Соликамскбумпром» является ответчиком по делам на сумму свыше 3 млрд руб.