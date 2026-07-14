Единогазовая акция

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» обратилось в арбитражный суд с заявлением о вступлении в дело о признании несостоятельным АО «Соликамскбумпром» (СБП) в качестве конкурсного кредитора. Весной были удовлетворены требования газовиков о взыскании с общества и ООО «Соликамская ТЭЦ» более 630 млн руб. Ранее заявления о банкротстве СБП направили несколько контрагентов общества. Вопрос о начале этой процедуры может решиться 21 июля. По данным «Ъ-Прикамье», направить заявление о включении в реестр намерено и ПАО «Пермская энергосбытовая компания». В июне суд первой инстанции удовлетворил требования общества о взыскании с СБП более 408 млн руб. На самом комбинате ранее говорили, что намерены стабилизировать свое финансовое состояние.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление о вступлении в дело о банкротстве АО «Соликамскбумпром» со стороны ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» было зарегистрировано в Арбитражном суде Пермского края 13 июля.

Сумма долга в картотеке дела не указана. Ранее заявления направили несколько небольших кредиторов предприятия, в том числе ООО «Генеральная энергетическая компания», которое взыскивает более 30 млн руб. Рассмотрение обоснованности требований запланировано на 21 июля, при этом стороны ведут переговоры о решении спора мирным путем.

Что касается ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», то сейчас в арбитражном суде рассматривается несколько исков общества к бумкомбинату на сумму свыше 251,4 млн руб. В апреле были удовлетворены требования общества о взыскании с СБП и ООО «Соликамская ТЭЦ» в общей сложности свыше 630 млн руб. Всего в качестве заявителей в карточке дела указано восемь юрлиц. Дата рассмотрения обоснованности требований газовиков пока не назначена.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основное направление деятельности — производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным цик­лом производства (от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции). Основная часть акций принадлежит наследникам Виктора Баранова и топ-менеджменту; еще 5,21% акций находятся в собственности ООО «Калиостро кэпитал». Чис­тый убыток общества по итогам 2025 года составил 4,8 млрд руб.

В настоящее время АО находится в тяжелом финансовом положении. Согласно «СПАРК-Интерфакс», компания является ответчиком по делам на сумму свыше 3 млрд руб. На предприятии ранее выражали намерение стабилизировать его финансовое состояние. Так, СБП обратился к федеральным властям за господдержкой. Для поиска стратегического инвестора компания привлекла ООО «ВТБ Трейдинг». При этом основными кредиторами предприятия являются банки. Как утверждают источники, знакомые с ситуацией на предприятии, сумма задолженности составляет около 5 млрд руб. При этом в залоге у кредитной организации находится значительная часть производственных мощностей СБП. С частью банков предприятие договорилось о реструктуризации задолженности.

По данным «Ъ-Прикамье», обратиться в суд с заявлением о признании СБП несостоятельным планирует и ПАО «Пермэнергосбыт». Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией в компании. В июне Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования энергетиков о взыскании с СБП более 408 млн руб. В обществе задолженность признали час­тично, настаивая, что сумма составляет 297,6 млн руб. Как говорит источник «Ъ-Прикамье», только за июнь обществу был выставлен счет на сумму более 220 млн руб. «Предприятие не изготавливает продукции даже на эту сумму, у общества есть все признаки неплатежеспособности»,— полагает источник. Сейчас жалоба СБП на решение первой инстанции рассматривается в апелляции.

Отметим, что 6 июля «Пермэнергосбыт» направил в адрес АО «Соликамск­бумпром» требование снизить потребление электроэнергии до уровня технологической брони (31,7 МВт). Предприятие было обязано выполнить его до 13 июля. В итоге, говорит источник, требование энергетиков было проигнорировано.

Партнер юридической фирмы OMNI LEGAL Сергей Гуляев отмечает, что подача заявления о включении требований в реестр позволяет участвовать в заседаниях по проверке обоснованности претензий других кредиторов, а также в назначении арбитражного управляющего. «Иных процессуальных прав подача заявления не предоставляет; оспаривание сделок, привлечение к субсидиарной ответственности кредитором возможно только после включения его требований в реестр судом»,— отметил эксперт.

Старший юрист консалтинговой группы «Мальгора» Зарина Загретдинова обращает внимание, что заявления кредиторов к СБП со сравнительно небольшими требованиями были оставлены без движения. Поэтому для крупных кредиторов целесообразно как можно раньше вступить в дело до рассмотрения обоснованности первого заявления. В этом случае они смогут претендовать на статус заявителя, а став конкурсным кредитором — предлагать кандидатуру арбитражного управляющего, а при конт­роле 10 и более процентов от реестра еще и оспаривать сделки должника. Однако этот процент может быть достигнут путем объединения нескольких кредиторов. Именно поэтому их активная позиция и координация с первых этапов процедуры зачастую определяют эффективность всего банк­ротства.

Дмитрий Астахов