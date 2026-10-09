Проезд большегрузов по гравийным дорогам Удмуртии ограничат на месяц
Ограничения на региональных и межмуниципальных трассах будут действовать с 10 октября по 9 ноября
09.10.2026, 09:55
Движение грузовиков по региональным и межмуниципальным дорогам с гравийным и переходным типом покрытия в Удмуртии ограничат с 10 октября по 9 ноября. Об этом сообщает миндортранс республики. Мера распространяется на дороги четвертой и пятой технических категорий, а также на участки вне технических категорий.
Согласно приказу ведомства, ограничение вводится для предотвращения повреждения дорожного полотна в период осенней распутицы. Из-за переувлажнения грунта снижается несущая способность конструктивных элементов дорог.
Допустимые параметры транспортных средств на период действия ограничения определяются правилами движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, утвержденными постановлением правительства РФ от 1 декабря 2023 года № 2060.
Аналогичные ограничения в республике вводят и весной, когда переувлажнение грунта также повышает риск разрушения дорог.