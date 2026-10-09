Проезд большегрузов по гравийным дорогам Удмуртии ограничат на месяц

Движение грузовиков по региональным и межмуниципальным дорогам с гравийным и переходным типом покрытия в Удмуртии ограничат с 10 октября по 9 ноября. Об этом сообщает миндортранс республики. Мера распространяется на дороги четвертой и пятой технических категорий, а также на участки вне технических категорий.