Бизнес не спешит на ЭКГ

Как Ярославская область применяет рейтинг ответственного бизнеса
09.10.2026, 17:06
В Ярославской области внедряют ЭКГ-рейтинг — комплексную оценку деловой репутации бизнеса. Регион уже связал рейтинг с госзакупками и мерами поддержки. Но из 60 тыс. компаний, включенных в рейтинг, добровольное анкетирование, дающее дополнительные баллы, прошли лишь 25 субъектов, а за статусом ответственного бизнеса обратилось одно юрлицо. Высокий ЭКГ пока не стал самостоятельным конкурентным преимуществом, но эксперты ожидают, что ситуация изменится после того, как новые выгоды для бизнеса станут очевидны.
Что показывает ЭКГ
ЭКГ-рейтинг («Экология — Кадры — Государство») — это комплексная система оценки деловой репутации бизнеса, введенная национальным стандартом. ГОСТ Р 71198–2023 действовал с февраля 2024 года, а с 13 июня 2026 года в силу вступил новый стандарт — ГОСТ Р 71198–2026.
Методика предполагает двухэтапную оценку компаний. На первом этапе проводится автоматизированный скоринг на основе данных ФНС, Росфинмониторинга, ФАС, Социального фонда и других ведомств. Баллы подсчитываются без заявлений от бизнеса, но есть и исключения: в частности, автоматически система не может провести оценку, если доступ к финансовой отчетности ограничен. В этом случае компания может попасть в рейтинг в заявительном порядке.
Второй этап — добровольное анкетирование бизнеса, позволяющее учитывать социальные, экологические и благотворительные проекты компаний. В результате компания получает общий балл, исходя из которого определяется один из четырех уровней рейтинга — базовый (до 50 баллов), средний (51–80), продвинутый (81–100), лидер (от 101). Уровням также соответствуют буквенные обозначения по национальному стандарту: от базового «С» до лидерского «ААА».
Максимально компания может набрать 170 баллов: до 100 — на скоринге, до 60 — на анкетировании и до 10 — за взаимодействие с ведущими бизнес-объединениями: Российским союзом промышленников и предпринимателей, ТПП РФ, «Деловой Россией» и «Опорой России».
По направлению «Экология» оцениваются воздействие бизнеса на окружающую среду, внедрение экологических технологий и участие в природоохранных проектах. По «Кадрам» — уровень зарплаты, социальные программы, льготы, компенсации и поддержка персонала. По «Государству» — финансовая устойчивость, налоговая дисциплина, добросовестность исполнения обязательств и участие в социально-экономическом развитии региона. Президент Ярославской торгово-промышленной палаты (ТПП) Наталья Рогоцкая считает, что именно такая комплексность отличает ЭКГ от обычной оценки финансового состояния компании.
ЭКГ в деле
Ярославская область начала применять ЭКГ-рейтинг в апреле 2026 года при оценке деловой репутации участников закупок. Использование рейтинга не заменяет традиционные критерии (цена, срок, качество), а лишь дополняет их.
Механизм применения рейтинга зависит от закона, по которому проводится закупка. Министерство конкурентной политики Ярославской области применяет ЭКГ-рейтинг во всех электронных конкурсах по 44-ФЗ. В развитие федерального постановления правительство области приняло свое постановление, которым установило: при оценивании заявок на участие в конкурсах по критерию «квалификация участников закупки» применяется показатель «деловая репутация», рассчитываемый в соответствии с национальным стандартом оценки деловой репутации. На практике чаще всего значимость критерия «цена» — не менее 60%, на неценовые критерии остается не более 40%.
По данным министерства, по 44-ФЗ рейтинг применялся в 90 закупках на общую сумму 2,5 млрд руб. — это 0,89% от всего количества конкурентных закупок, проведенных в 2026 году в регионе.
Чаще всего он использовался при закупках на работы по благоустройству, оказание охранных услуг и услуг по организации питания.
До октября 2026 года использовать показатель «деловая репутация» было нельзя в закупках по 44-ФЗ на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, снос объектов капитального строительства, сохранение объектов культурного наследия, ремонт и содержание автомобильных дорог — мог применяться только показатель опыта выполнения работ. Постановление Правительства РФ от сентября 2026 года это ограничение сняло: теперь заказчик может дополнительно применить показатель «деловая репутация», но в этом случае значимость «опыта» должна составлять не менее 60% всех показателей квалификации.
Для применения ЭКГ-рейтинга при закупках по 223-ФЗ правительство Ярославской области внесло изменения в ранее утвержденное типовое положение, согласно которым рейтинг используется при установлении требований к претендентам и при оценке заявок на участие в конкурсах и запросах предложений. Эти положения действуют с июня 2026 года. В таких закупках значимость критерия «цена договора» не может быть менее 60% от всех критериев оценки. Значимость ЭКГ-рейтинга составляет не менее 40% критерия «квалификация участников конкурса».
Для закупок по 223-ФЗ регион установил порог: участник должен иметь не менее 30 баллов ЭКГ. По 223-ФЗ рейтинг применялся в 212 закупках на сумму 2,8 млрд руб. — 14,18% от общего количества конкурентных закупок, проведенных в 2026 году.
Статус
Более прямую связь между рейтингом и экономическими преимуществами регион выстроил через статус ответственного бизнеса. Закон «О развитии ответственного ведения бизнеса в Ярославской области» был принят в октябре 2025 года, а критерии присвоения статуса правительство области утвердило лишь в июле 2026-го — между замыслом и механизмом прошел почти год.
Для присвоения статуса ответственного субъекта предпринимательской деятельности юрлицо или ИП должно соответствовать следующим требованиям:
зарегистрировано и работает в Ярославской области;
отсутствуют принятые решения о ликвидации, реорганизации, предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, приостановлении деятельности;
не находится в процессе банкротства;
нет задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей;
уровень деловой репутации — не ниже уровня «АА» (91 и более баллов) на основании выписки с сайта ЭКГ-рейтинга.
Таким образом, высокий рейтинг — это необходимое, но не достаточное условие: компания с 95 баллами, но с налоговым долгом статус не получит.
Статус присваивается в заявительном порядке сроком на два года. Статус можно продлить, но возможно и прекращение — по трем основаниям: истечение срока, добровольный отказ компании и несоответствие критериям, выявленное при проверке.
Получение статуса даст компаниям возможность претендовать на меры поддержки. К финансовым относятся налоговые льготы, субсидии, предоставление в аренду имущества на льготных условиях и земельного участка без торгов. Нефинансовые — рассмотрение обращений бизнеса в приоритетном порядке, помощь в работе с ресурсоснабжающими организациями и информационно-консультационная поддержка. Именно здесь рейтинг приобретает практический смысл: государство связывает оценку поведения компании с условиями ее взаимодействия с регионом.
Как сообщили в министерстве инвестиций и промышленности региона, по состоянию на 22 сентября за получением статуса ответственного бизнеса обратилось одно юрлицо. В апреле 2026 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что в соответствии с ЭКГ-рейтингом более 530 компаний региона имеют потенциал для получения мер господдержки.
Что видит бизнес
Всего в ЭКГ-рейтинге Ярославской области свыше 60 тыс. компаний, следует из данных сайта «экг-рейтинг.рф». При этом прошли добровольное анкетирование лишь 25 — 0,04%. Среди прошедших анкетирование около 42% — обрабатывающие производства и строительные компании.
В лидерах рейтинга — 7 компаний, в том числе 5 ИП. Среди организаций лишь две компании смогли набрать более 100 баллов по состоянию на 8 октября — ООО «Комбинат социального питания» (112 баллов), прошедший анкетирование, и АО «Техноторг» (101 балл), получивший 100 баллов на этапе скоринга и дополнительный балл за взаимодействие с бизнес-объединениями. Причем лидер региона по общему баллу — ООО «Комбинат социального питания» — на скоринге набрал 68 баллов, а дополнительные 44 дал этап анкетирования.
Показатели, за которые бизнес получает баллы, имеют вполне материальную стоимость — речь прежде всего о расходах на персонал, безопасность труда, экологию и повышение квалификации сотрудников. Ярославское ООО «Астрон Билдингс» (ЭКГ-рейтинг — 90 баллов), занимающееся строительством быстровозводимых зданий, среди постоянных расходов, влияющих на соответствующие показатели, называет ежегодный пересмотр зарплат и социального пакета, повышение квалификации и аттестацию сотрудников, обеспечение их СИЗ, оплату программ вакцинации, обучение по безопасности и пожарные учения. В экологической части предприятие сокращает производственные отходы, передает вторсырье на переработку и обслуживает системы очистки сточных вод.
При этом в «Астрон Билдингс» не связывают эти мероприятия непосредственно с рейтингом. Компания говорит, что системно занимается повышением эффективности, развитием персонала и экологической безопасностью с момента основания. Именно налоговую историю, благонадежность и финансовую устойчивость компания называет факторами, внесшими наибольший вклад в итоговые 90 баллов. Прямой связи между рейтингом и получением финансирования «Астрон Билдингс» пока не отмечает — полученные баллы не используются как самостоятельный аргумент в переговорах с партнерами.
СПРАВКА
ООО «Астрон Билдингс» зарегистрировано в Ярославле в 2006 году. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Среднесписочная численность — 275 сотрудников в 2025 году, согласно данным «Руспрофайла». Среднемесячная зарплата — 190,4 тыс. руб. в 2025 году. Выручка за 2025 год — 4,1 млрд руб., прибыль — 207 млн руб. Генеральный директор — Буххаймер Марк Эжен. Учредителями выступают две иностранные организации: «Брианд Аэро Груп» с долей 99% и «Астрон Билдинг Эс.Эй» с долей 1%.
Иная позиция у асфальтобетонного производителя ООО «Профиль-Плюс» (ЭКГ-рейтинг — 85 баллов). Компания видит в ЭКГ-рейтинге практический эффект, в том числе рост доверия, отметил руководитель Илья Горохов.
«Недавно наши партнеры из компании, которая планировала подписать с нами договор на производство асфальтобетона, позвонили и сказали, что теперь обращают на ЭКГ-рейтинг, введенный в нашем регионе, очень пристальное внимание, потому что он отражает честность, открытость и юридическую ясность компании»,— рассказал господин Горохов.
При этом, как и в «Астрон Билдингс», кадровые и экологические мероприятия компания проводила и до введения рейтинга: в частности, «Профиль-Плюс» — единственный производитель асфальта в области с согласованной санитарно-защитной зоной. Илья Горохов отметил, что рейтинг позволяет получить дополнительный приоритет для участия в конкурсах и аукционах с госзаказчиками. В ООО «Профиль-Плюс» рейтинг рассматривают как инструмент будущих возможностей.
«Мы надеемся, что ЭКГ-рейтинг поможет нам в будущем открыть доступ ко льготному финансированию, разного рода поддержке. И позиция в ЭКГ-рейтинге в перспективе может стать решающей в данном вопросе»,— отметил господин Горохов.
СПРАВКА
ООО «Профиль-Плюс» зарегистрировано в Ярославском районе в 2009 году. Компания специализируется на производстве изделий из асфальта и аналогичных материалов. Среднесписочная численность — 48 сотрудников в 2025 году. Среднемесячная зарплата — 100,4 тыс. руб. в 2025 году. Выручка по итогам прошлого года — 484 млн руб., прибыль — 7,3 млн руб. Руководитель — Илья Горохов. Учредитель — Александр Драчков.
Спрос не догнал предложение
Спрос бизнеса на новый показатель пока не выглядит массовым. В ярославском отделении «Опоры России» сообщили, что предприниматели с вопросами по ЭКГ-рейтингу не обращались. Это само по себе не доказывает невостребованность системы, но показывает, что рейтинг пока не превратился в обязательный элемент повседневной работы предпринимателей. В министерстве конкурентной политики отмечают, что контракты с применением ЭКГ еще на исполнении и оценивать эффективность рано.
При этом в других регионах уже накопилась более заметная практика. Применение ЭКГ-рейтинга в системе государственных закупок позволило Воронежской области в 2,5 раза сократить количество расторгнутых контрактов. В Якутии применение рейтинга уже становилось предметом жалобы участника закупки в УФАС — антимонопольная служба рассматривала доводы компании о порядке учета рейтинга. В Калужской, Ульяновской и Курской областях отмечают более высокую конкурентность закупок с ЭКГ, а в Московской области рейтинг используется как один из элементов системы ответственного бизнеса.
В Ярославской области показатель только начинает переходить из региональной нормативной базы в практику. Потенциальные получатели мер поддержки распределены по экономике региона неравномерно. Для компаний, работающих на рынке госзаказа, значение рейтинга выше — он уже используется как показатель деловой репутации при закупках. Для предприятий, ориентированных на инвестиционные проекты, важнее финансовые инструменты — льготные займы и лизинг. Кадровая составляющая особенно актуальна для отраслей с высокой конкуренцией за работников.
Взгляд экспертов
Нынешняя картина — регион строит инфраструктуру, бизнес не приходит — выглядит не аномалией, а ранней стадией институционального цикла, пояснила доцент экономического факультета ЯрГУ Алина Карашова. В 37 регионах проведено более 1,3 тыс. закупок с учетом деловой репутации, но доля таких закупок не превышает 2%. По ее словам, в российской практике подобные реформы сначала опираются на административный импульс, а затем либо закрепляются через экономические стимулы, либо превращаются в формальность.
Пока рейтинг больше похож на маркировку того, что бизнес и так делает, а не на источник новых стимулов. «Для стимулов важна не только оценка, но и связанная с ней цена ошибки и цена бездействия; пока они невелики, поведение бизнеса меняется слабо. Поэтому на нынешнем этапе ЭКГ скорее усиливает видимость ответственного бизнеса, чем радикально меняет экономические решения»,— отметила госпожа Карашова.
Низкий процент прошедших анкетирование она связывает с дополнительной административной нагрузкой без гарантированной выгоды и общим контекстом: «Сейчас многие компании сосредоточены не на развитии, а на выживании, и любые инициативы без быстрого финансового эффекта отходят на второй план».
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев считает выжидательную позицию бизнеса рациональной. «Предприниматели смотрят, будут ли от этого реальные дивиденды или просто форма отчетности»,— отметил он. По его словам, в мировой практике внедрения, в том числе ESG-стандартов, первые 2–3 года анкетирование проходят 1–2% компаний, а затем, когда появляется «критическая масса» успешных кейсов, начинается лавинообразный рост. Резкий перелом, полагает господин Толкачев, произойдет, когда первые компании-лидеры получат ощутимые преференции и выгода станет очевидной.
Президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая связывает ценность ЭКГ прежде всего с деловой репутацией и считает, что рейтинг может стимулировать компании к более ответственному ведению бизнеса. Для бизнеса, таким образом, его ценность пока определяется не самим баллом, а тем, какие практические последствия этот балл дает компании. Ярославская область уже создала для этого инфраструктуру, но окончательный ответ на вопрос, станет ли ЭКГ экономическим стимулом или останется инструментом оценки для государства, даст только практика его применения.