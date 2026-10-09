Бизнес не спешит на ЭКГ

Президент ЯрТПП Наталья Рогоцкая связывает ценность ЭКГ прежде всего с деловой репутацией и считает, что рейтинг может стимулировать компании к более ответственному ведению бизнеса. Для бизнеса, таким образом, его ценность пока определяется не самим баллом, а тем, какие практические последствия этот балл дает компании. Ярославская область уже создала для этого инфраструктуру, но окончательный ответ на вопрос, станет ли ЭКГ экономическим стимулом или останется инструментом оценки для государства, даст только практика его применения.