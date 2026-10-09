Совбез ООН назначил заседание по Украине на 9 октября
09.10.2026, 09:25
Сегодня Совет безопасности ООН проведет заседание по украинской тематике. Согласно обновленному расписанию, обсуждение темы «Поддержание мира и безопасности на Украине» назначено на 15:00 по местному времени (22:00 мск).
Во время одного из прошлых заседаний Совбеза по Украине, 23 сентября, французское председательство не разрешило выступить представителю Белоруссии, сообщал белорусский МИД. В ведомстве отметили, что представитель Испании, напротив, получил слово.