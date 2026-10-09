В Удмуртии ликвидировали региональное отделение Партии социальной защиты
После решения Верховного суда в республике осталось 18 региональных отделений политических партий
Обновлено09.10.2026, 09:15
29 сентября в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесли запись о ликвидации регионального отделения Партии социальной защиты в Удмуртии. По состоянию на 1 октября в республике зарегистрированы 18 региональных отделений политических партий, сообщает избирком Удмуртии.
Партия социальной защиты была создана 5 мая 2012 года. 3 июня 2026 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии и ее региональных отделений. Ведомство указывало на нарушения законодательства, которые партия не устранила в установленный срок. 13 августа Апелляционная коллегия Верховного суда оставила это решение без изменений.
Региональное отделение в Удмуртии было зарегистрировано 3 июля 2012 года. По данным открытых реестров, его председателем совета был Евгений Косяченко.