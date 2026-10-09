В Удмуртии ликвидировали региональное отделение Партии социальной защиты

Партия социальной защиты была создана 5 мая 2012 года. 3 июня 2026 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии и ее региональных отделений. Ведомство указывало на нарушения законодательства, которые партия не устранила в установленный срок. 13 августа Апелляционная коллегия Верховного суда оставила это решение без изменений.