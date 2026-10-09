Удмуртии списали 10,5 млрд рублей долга по бюджетным кредитам
Антон Силуанов и Ольга Абрамова обсудили финансовую устойчивость республики
Обновлено09.10.2026, 09:08
Удмуртии списали 10,5 млрд руб. задолженности перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам.Такие данные озвучили на встрече Силуанова с Абрамовой, сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии.
В 2026 году региону предусмотрено более 10 млрд руб. дотаций из федерального бюджета, около 26,7 млрд руб. целевых межбюджетных трансфертов и 989 млн руб. казначейских инфраструктурных кредитов.
Кроме того, срок погашения задолженности по отдельным бюджетным кредитам на сумму 15,6 млрд руб. перенесут с 2026–2029 годов на 2030–2033 годы. Эти меры направлены на укрепление долговой устойчивости республики.
На встрече также обсудили реконструкцию набережной имени Зодчего Дудина в Ижевске. На реализацию проекта Удмуртия получила 200 млн руб. из резервного фонда правительства РФ.
По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие по вопросам укрепления финансовой устойчивости региона, в том числе в рамках программы оздоровления государственных финансов Удмуртии.