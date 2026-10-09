Житель Ессентуков отдал мошенникам 6,75 млн рублей

В Ессентуках возбуждено уголовное дело о мошенничестве после того, как 65-летний местный житель передал злоумышленникам 6,75 млн рублей, а затем узнал об оформленных на его имя кредитах на 3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.