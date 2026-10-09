Житель Ессентуков отдал мошенникам 6,75 млн рублей
09.10.2026, 08:12
В Ессентуках возбуждено уголовное дело о мошенничестве после того, как 65-летний местный житель передал злоумышленникам 6,75 млн рублей, а затем узнал об оформленных на его имя кредитах на 3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.
По данным полиции, сначала потерпевший получил в мессенджере сообщение с предложением проголосовать за благоустройство придомовой территории. После перехода к голосованию ему сообщили о якобы взломанном аккаунте на портале госуслуг и утечке персональных данных.
Затем с мужчиной связались люди, представлявшиеся сотрудниками техподдержки, Роспотребнадзора, правоохранительных органов и Федерального казначейства. Они заявили, что на его имя оформили доверенность на распоряжение имуществом, и убедили снять деньги со счетов якобы для проверки и финансовой экспертизы.
Следуя инструкциям звонивших, житель передал наличные двум курьерам — в Ессентуках и Минеральных Водах. Позже ему сообщили, что из-за сбоя системы на его имя в разных банках оформили семь кредитов на общую сумму 3 млн рублей. После этого он обратился в полицию.
Следственный отдел ОМВД России по Ессентукам возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).