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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Удмуртия

В Можге начали устанавливать камеры на площадках сбора ТКО

Видеозаписи будут передавать в профильные ведомства для установления нарушителей и назначения штрафов

Обновлено09.10.2026, 09:17
На площадках сбора твердых коммунальных отходов в Можге начали устанавливать камеры видеонаблюдения, сообщил глава города Эрик Уразов. Система должна помочь выявлять жителей, которые выбрасывают в контейнеры запрещенные виды отходов.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Записи с камер планируется передавать в профильные ведомства для установления нарушителей и привлечения их к ответственности. По словам господина Уразова, первые результаты появились уже в начале работы системы.
«Уверен в правильности решения, поскольку система видеонаблюдения сразу начала приносить результат. Уже в первые дни были установлены личности нарушителей, и по ним инициирован процесс наложения штрафных санкций»,— резюмировал мэр Можги.