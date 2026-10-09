В Можге начали устанавливать камеры на площадках сбора ТКО
Видеозаписи будут передавать в профильные ведомства для установления нарушителей и назначения штрафов
Обновлено09.10.2026, 09:17
На площадках сбора твердых коммунальных отходов в Можге начали устанавливать камеры видеонаблюдения, сообщил глава города Эрик Уразов. Система должна помочь выявлять жителей, которые выбрасывают в контейнеры запрещенные виды отходов.
Записи с камер планируется передавать в профильные ведомства для установления нарушителей и привлечения их к ответственности. По словам господина Уразова, первые результаты появились уже в начале работы системы.
«Уверен в правильности решения, поскольку система видеонаблюдения сразу начала приносить результат. Уже в первые дни были установлены личности нарушителей, и по ним инициирован процесс наложения штрафных санкций»,— резюмировал мэр Можги.