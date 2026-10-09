В Хакасии экс-экономиста райадминистрации осудили за махинации на 28 млн рублей

Суд в Хакасии вынес приговор бывшему экономисту администрации Боградского района региона. Ее признали виновной в мошенничестве (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ) на 28 млн руб. при выплате социальных пособий сиротам. Подсудимую приговорили к четырем годам и 10 месяцам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб., сообщило главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.