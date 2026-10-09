Власти Омской области увеличат дефицит бюджета 2026 года до 5,9 млрд рублей

В августе министерство финансов Омской области сообщало о том, что в первом полугодии бюджет региона получил 84,6 млрд руб. доходов при расходах в объеме 84,1 млрд руб. При этом рост доходов по сравнению с январем—июнем 2025 года составил 10,4 млрд руб. (13,9%).