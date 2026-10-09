Власти Омской области увеличат дефицит бюджета 2026 года до 5,9 млрд рублей
09.10.2026, 06:45
В Омской области внесут поправки в бюджет региона на 2026 год. Планируемые новые параметры бюджета назвал губернатор Виталий Хоценко по итогам заседания областного правительства 9 октября.
По данным губернатора, доходы предполагается увеличить на 8,7 млрд руб. — до 185,8 млрд руб. Расходы — на 13 млрд руб. — до 191,7 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета в случае принятия поправок составит 5,9 млрд руб.
Господин Хоценко отметил, что из суммы дополнительных доходов 7,2 млрд руб. приходятся на федеральные средства.
В августе министерство финансов Омской области сообщало о том, что в первом полугодии бюджет региона получил 84,6 млрд руб. доходов при расходах в объеме 84,1 млрд руб. При этом рост доходов по сравнению с январем—июнем 2025 года составил 10,4 млрд руб. (13,9%).