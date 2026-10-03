Подозреваемого в подготовке теракта на британской авиабазе отпустили под залог

Мужчина с двойным гражданством Великобритании и Ирана, подозреваемый в подготовке теракта на военно-воздушной базе Фэрфорд, освобожден под залог. Об этом сообщило британское полицейское управление по борьбе с терроризмом.

Правоохранительные органы завершили обыски по двум адресам в районе Вестминстера. Расследование продолжается. Других подробностей в сообщении не приводится.

Мужчину задержали 27 сентября у базы Королевских ВВС Фэрфорд в графстве Глостершир на западе Англии. На объекте ранее располагались американские истребители, задействованные в операции против Ирана. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем говорил, что власти связывают инцидент с Ираном.

В тот же день рядом с авиабазой полиция задержала пятерых жителей Лондона в возрасте от 23 до 25 лет. К базе они добрались на трех белых минивэнах. Правоохранительные органы не нашли в них взрывчатки или других боеприпасов. В фургонах хранился только бензин. Их также отпустили под залог, не предъявив обвинений.