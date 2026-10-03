Подозреваемого в подготовке теракта на британской авиабазе отпустили под залог
Мужчина с двойным гражданством Великобритании и Ирана, подозреваемый в подготовке теракта на военно-воздушной базе Фэрфорд, освобожден под залог. Об этом сообщило британское полицейское управление по борьбе с терроризмом.
Правоохранительные органы завершили обыски по двум адресам в районе Вестминстера. Расследование продолжается. Других подробностей в сообщении не приводится.
Мужчину задержали 27 сентября у базы Королевских ВВС Фэрфорд в графстве Глостершир на западе Англии. На объекте ранее располагались американские истребители, задействованные в операции против Ирана. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем говорил, что власти связывают инцидент с Ираном.
В тот же день рядом с авиабазой полиция задержала пятерых жителей Лондона в возрасте от 23 до 25 лет. К базе они добрались на трех белых минивэнах. Правоохранительные органы не нашли в них взрывчатки или других боеприпасов. В фургонах хранился только бензин. Их также отпустили под залог, не предъявив обвинений.
Авиабаза Фэрфорд имеет оперативное значение, поскольку с весны 2026 года американские силы используют ее для нанесения ударов по ракетным позициям Ирана. На объекте базируются американские тяжелые бомбардировщики B-1B Lancer и B-52H, применяемые для этих целей. Поэтому предполагаемой целью инцидента мог быть объект, связанный не только с британской военной инфраструктурой, но и с американскими операциями против Ирана.
В июле Корпус стражей исламской революции Ирана предупреждал, что любая база, задействованная в таких ударах, может считаться законной военной целью. Следствие пытается установить, был ли инцидент у авиабазы Фэрфорд «разведкой», «репетицией» для проверки уровня защиты базы или «постановкой» с целью направить сигнал британскому правительству.