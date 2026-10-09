«Петербургские дожди», «Уральские пельмени» и «Зенит» — «Ахмат»

В этот же день, 10 октября, в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина будет звучать «Музыка сфер: Бах и Моцарт». «Музыка сфер» — это античная философская идея о том, что стройное движение небесных тел рождает особую, не слышимую человеческим ухом музыку. В этой концепции мироздание подчинено стройному порядку, в котором все движется в согласии и звучит как единое целое. Бах и Моцарт слышали эту гармонию по-разному, и в их музыке она обретает два самостоятельных образа. Свое видение гармонии в творчестве композиторов представит Камерный оркестр Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Художественный руководитель и дирижер — заслуженный артист России Аркадий Штейнлухт. Вместе с оркестром выступят лауреаты международных конкурсов — сопрано Любовь Райская, валторнист Юрий Черепко, скрипачи Аполлинария Солопова, Даниил Ирашин и Дарья Арнаутова. Партию органа исполнит Аида Глухова. В первом отделении прозвучит музыка Баха для оркестра, голоса и скрипки. Во втором отделении публика услышит Моцарта, сочинения для струнных, арии для голоса с оркестром и концерт для валторны.