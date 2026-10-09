«Петербургские дожди», «Уральские пельмени» и «Зенит» — «Ахмат»
Куда сходить и что посмотреть в Санкт-Петербурге с 9 по 18 октября
09.10.2026, 08:53
Симфония и джаз, орган и арфа, концерты и спектакли, шоу и спорт, фестивали — театральный и современной музыки, а также кинофестивали: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».
9 октября в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина будет слышен «Хрустальный перезвон». На сцену выйдут две яркие московские солистки: органистка Олеся Кравченко и арфистка Надежда Сергеева, чей дуэт уже стал заметным явлением российской концертной жизни. Программа выстроена как путешествие сквозь эпохи и настроения. В первом отделении — мистическая миниатюра «Туман и ветер» Стефани Курсио, фрагменты из «Шехерезады» Римского-Корсакова, Интродукция и аллегро Равеля и попурри на темы «Кармен» Бизе. Во втором — Вариации Глинки на тему из «Волшебной флейты», Токката Прокофьева и адажио из «Аранхуэсского концерта» Хоакина Родриго.
В этот же день, 9 октября, Музей Фаберже начинает цикл лекций искусствоведа Тамары Карюк «Эпоха Фаберже: искусство модерна в России и за рубежом», посвященный истории декоративно-прикладного искусства модерна — «поры перелома» и одновременно «Прекрасной эпохи». В этот день состоится первая лекция цикла — «Последний стиль «Прекрасной эпохи». Рождение франко-бельгийского ар-нуво и идея синтеза искусств». На рубеже XIX–XX веков художники Бельгии и Франции одними из первых предпринимают попытку создать принципиально новый художественный язык, свободный от исторических реминисценций. На лекции запланированы разговор о становлении искусства ар-нуво и концепции «тотального» дизайна, знакомство с творчеством Виктора Орта, Анри ван де Вельде, Луи Мажореля, с произведениями Эмиля Галле, братьев Дом и Рене Лалика, а также рассказ о том, как новые материалы и технологии помогли мастерам создать узнаваемый «флоральный» язык эпохи.
9 октября за пульт Заслуженного коллектива России вернется Владимир Спиваков: под управлением одного из крупнейших музыкантов современности оркестр исполнит Первый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена, солист — Илья Папоян, и Четвертую симфонию Густава Малера, солистка — сопрано Анна Аглатова. Вернувшись после тридцатилетнего перерыва за пульт Заслуженного коллектива России в ноябре 2024 года, Владимир Спиваков на протяжении двух сезонов исполнял с оркестром сочинения русских композиторов, в предстоящей программе коллектив и дирижер впервые обратятся к западноевропейской музыке. Выступление откроет абонемент «Первый симфонический оркестр России», во всех концертах которого выступает Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Петербургской филармонии — старейший симфонический оркестр страны, основанный в 1882 году императором Александром III как Придворный оркестр.
В Петербурге открылся IV Фестиваль современной музыки «Петербургские дожди». В Дубовом зале Дома композиторов Санкт-Петербурга 9 октября прозвучат «Хиты ХХ–ХХI веков для женского хора в переложении петербургских (ленинградских) композиторов». Их исполнит Концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры (художественный руководитель — Лариса Яруцкая). В программе: Василий Соловьев-Седой, Валерий Гаврилин, Андрей Петров, Раймонд Паулс, Яков Дубравин Сергей Екимов, Юрий Фалик, Александр Радвилович, Виктор Плешак, Сергей Плешак.
9 октября на Большой сцене в рамках XXXVI Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» пройдет спектакль Рязанского государственного областного театра кукол «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Режиссер — Олег Жюгжда. Один из старейших и ведущих театров кукол в стране представит динамичный и живой спектакль, в котором игра и пластика актеров соединяется с кукольным театром. Постановка, режиссер и актеры отмечены целым рядом наград на Всероссийском театральном фестивале «Волжские театральные сезоны» (2024) и на региональном театральном фестивале «Зеркало сцены» (2023).
9 октября в рамках фестиваля документального кино «Экочашка» в пространстве «Севкабель Порт» пройдет фильм «О людях и китах» (режиссер Владислав Гришин), рассказывающий об ученых и волонтерах, которые уже около 30 лет приезжают на север Сахалина и Камчатку, чтобы наблюдать за серыми китами и касатками.
А 10 октября в медиахолле библиотеки им. В. В. Маяковского в рамках фестиваля «Экочашка» будет показан фильм «Эффект Кариолиса» (Нидерланды, Норвегия). А в пространстве «Севкабель Порт» можно будет посмотреть два фильма: «Последний турист» (Канада) и «География одиночества» (режиссер Жаклин Миллс, Канада). «География одиночества» рассказывает о Зое Лукас — экологе, ученой и натуралистке, которая более 40 лет в одиночестве живет на острове Сейбл в Атлантическом океане, наблюдая за его природой.
10 октября легендарная группа «АВИА» отмечает 40-летний юбилей масштабным концертом в петербургском клубе «Аврора». В программе мероприятия: «АВИА» и Антон Адасинский в сопровождении физкультурной группы имени «АВИА» — знаменитое тоталитарно-конструктивистское представление, основанное на гремучей смеси ска, народного панка и электрифицированных маршей (все хиты в программе «Такого мы здесь еще не слышали и не видели» — Melody Maker о концертах «АВИА» в Лондоне); дружественный коллектив «НОМ» — поздравление соратников и соучастников; группа «Лети» (А. Адасинский) — продолжение пути; сообщество Aerocraft (Н. Гусев, А. Гладких) — фантастика в быт!
10 октября в Дубовом зале Дома композиторов Санкт-Петербурга в рамках IV Фестиваля современной музыки «Петербургские дожди» пройдет концерт камерной музыки петербургских композиторов «Эхо XX века». Исполнители: «Ауэр квартет», Петербургский ансамбль современной музыки. В программе: Л. Пригожин, С. Слонимский, Б. Тищенко, А. Мнацаканян, В. Успенский, Ю. Фалик.
В этот же день, 10 октября, в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина будет звучать «Музыка сфер: Бах и Моцарт». «Музыка сфер» — это античная философская идея о том, что стройное движение небесных тел рождает особую, не слышимую человеческим ухом музыку. В этой концепции мироздание подчинено стройному порядку, в котором все движется в согласии и звучит как единое целое. Бах и Моцарт слышали эту гармонию по-разному, и в их музыке она обретает два самостоятельных образа. Свое видение гармонии в творчестве композиторов представит Камерный оркестр Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Художественный руководитель и дирижер — заслуженный артист России Аркадий Штейнлухт. Вместе с оркестром выступят лауреаты международных конкурсов — сопрано Любовь Райская, валторнист Юрий Черепко, скрипачи Аполлинария Солопова, Даниил Ирашин и Дарья Арнаутова. Партию органа исполнит Аида Глухова. В первом отделении прозвучит музыка Баха для оркестра, голоса и скрипки. Во втором отделении публика услышит Моцарта, сочинения для струнных, арии для голоса с оркестром и концерт для валторны.
В этот же день, 10 октября, в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета будет показана пьеса Александра Вампилова «Старший сын» режиссера Галины Зальцман. В спектакле участвует хор мальчиков «Эхо» Дома детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга и звучат «Вальс №2» («Русский вальс») Дмитрия Шостаковича, композиции группы The Doors, песни «Надежды маленький оркестрик» (Б. Окуджава), «Возможно» (А. Островский, И. Шаферан), «Ну что тебе сказать про Сахалин?» (Я. Френкель, М. Танич).
10 октября в Большом зале Петербургской филармонии пройдет органный вечер. На сцену выйдет Марио Чиферри, главный органист кафедрального собора в Порто-Сан-Джорджо. В программе — сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Дитриха Букстехуде, Макса Регера, других известных органных композиторов, а также транскрипция симфонической картины «В Средней Азии» Александра Бородина. Вечер продолжит цикл концертов, посвященный 95-летию установки органа в Большом зале филармонии. Инструмент, построенный немецкой фирмой «Валькер» для Императорского клинического повивального института как инструмент музыкотерапии и для украшения досуга пациенток, после революции перестал использоваться. Как и несколько других, от угрозы уничтожения он был спасен Органной комиссией, объединившей крупнейших исполнителей и мастеров органного дела, инициировавшей на рубеже 1920–1930-х годов перенос инструментов из храмов в ленинградские учреждения культуры.
В этот же день, 10 октября, в рамках XXXVI Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» на Большой сцене пройдет спектакль «Ва-ва» Березниковского драматического театра по мотивам автобиографической книги Элен Келлер «История моей жизни». Режиссер — Петр Незлученко.
Вдохновляющая автобиография Элен Келлер в свое время потрясла весь мир. Маленькая Элен из-за болезни в годовалом возрасте потеряла слух и зрение. Родители не могли найти подход к сложному ребенку и пригласили молодую учительницу Энн Салливан, которая подарила слепой и глухой девочке надежду. Первым словом Элен стало «ва-ва», то есть «во-да». Молодая учительница сумела полностью изменить жизнь Элен. Девочка выросла самодостаточным человеком, стала писательницей, филантропом и политической активисткой. Щемящая и психологически точная история о семейных ценностях, об умении выразить себя и о том, как протянуть между людьми мост понимания, преодолевая даже абсолютную темноту и тишину.
Спектакль создан в рамках партийного проекта «Единой России» — «Культура малой родины» — и является победителем XXII Фестиваля театров малых городов России в номинации «Лучший спектакль большой формы».
А 11 октября на Большой сцене «Балтийского дома» выступит Хакасский национальный драматический театр имени А. М. Топанова (Абакан) — первый национальный театр Хакассии, один из ведущих театров республики. Режиссер Тимур Казнов представит эпическую музыкальную драму «Степь. Песнь камня», повествующую о женской судьбе, ставшей символом силы духа. В ней гармонично переплетаются национальный хакасский вокал, народные напевы (тахпахи) и современные музыкальные решения. Зрители увидят самобытный этнический театр, старинные обряды и обычаи, поклонение духам — тот удивительный мир, в котором божества населяют землю, небо, горы и бескрайнюю степь.
Постановка основана на древней хакасской легенде о Хуртуях тас («Великой каменной матери»). Тысячелетнее каменное изваяние, стоящее в Хакасии недалеко от реки Абакан, почитается как святыня. Спектакль рассказывает историю женщины, у которой война отняла мужа и детей, но богиня Ымай сделала ее бессмертной, обратив в камень, и наделила священной силой дарить детей бесплодным.
Спектакль создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и АНО «Русские сезоны» и является лауреатом Всероссийского конкурса постановок спектаклей по произведениям современных драматургов.
Отметив 80-летний юбилей, дирижер Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии, заслуженный артист России, профессор Владимир Альтшулер 11 октября представит публике репертуарную редкость. Вместе с увертюрой «Рюи Блаз» Мендельсона и Вторым фортепианным концертом Шопена (солист — Филипп Копачевский) в этот вечер прозвучит редко исполняемая симфоническая фантазия «Русалочка» Александра фон Цемлинского — одного из ярчайших и влиятельнейших музыкантов, работавших в Вене начала XX века, чьи ранние сочинения благословили Иоганнес Брамс и Густав Малер; дирижера, педагога и единственного учителя крупнейшего реформатора музыки Арнольда Шенберга.
Этот концерт также откроет абонемент Академического симфонического оркестра, посвященный 95-летию коллектива: две из шести его программ коллектив исполнит под управлением художественного руководителя и главного дирижера Димитриса Ботиниса. За пульт оркестра также встанут Павел Бубельников, Феликс Коробов, Алексей Ньяга. Солисты — Борис Березовский, Екатерина Мечетина, Елизавета Украинская, Андрей Баранов, Анна Зильбербрд. В программу абонемента наряду с шедеврами Чайковского, Моцарта, Мендельсона, Шопена вошли также сочинения композиторов XX века — Орфа, Шенберга, Корнгольда.
В этот же день, 11 октября, в рамках фестиваля «Экочашка» в пространстве «Севкабель Порт» пройдут фильмы «Медленные технологии» (Франция), «Цель: фильм об экономике благополучия» (Германия) и «Зеленый мушкетер» (Нидерланды). В картине «Цель: фильм об экономике благополучия» (режиссер Мартин Оеттинг) авторы исследуют, может ли экономика ставить благополучие людей и планеты выше постоянного роста ВВП.
11 октября в рамках XXXVI Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» в Большом фойе театра начнется День культуры Республики Хакасия. Участников ждут выставка, выступление музыкального коллектива, мастер-класс по горловому пению и показ национальных костюмов.
11 октября фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» продолжится концертом в Мальтийской капелле. Пианистка Зарина Шиманская исполнит Первый фортепианный концерт Ф. Шопена, а также прозвучит нечасто исполняемая сюита из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Пан воевода». Опера посвящена памяти Шопена и наполнена подлинным романтическим духом. Сегодня она практически не появляется на театральной сцене.
Буквально на днях вышел фильм «Битва моторов», который переносит зрителей из фантастического мира в Россию начала XX века. В главной роли — Юра Борисов. Его герой — инженер Дмитрий Бондарев — вместе с автолюбителем Андреем Нагелем (Иван Янковский) работает над созданием автомобиля «Руссо-Балт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель решает доказать его жизнеспособность самым рискованным способом — принять участие в легендарном Ралли Монако. На кону оказывается не только результат гонки, но и будущее всего проекта. Фильм уже можно посмотреть в «Мираж Синема».
11 и 12 октября в камерной «91-й комнате» театра «Балтийский дом» в рамках фестиваля пространство «Внутри» (Москва) покажет спектакль по рассказу Николая Лескова «Тупейный художник». Режиссер — народный артист России Кама Гинкас, известный в основном своими работами в Московском ТЮЗе. Сейчас он поставил спектакль в популярном пространстве «Внутри» — одном из новых притягательных мест театральной Москвы.
Ради «Тупейного художника» в пространстве «Внутри» родилась отдельная театральная команда: любимая всеми поколениями Ольга Остроумова, актеры родного для Гинкаса МТЮЗа Дмитрий Агафонов, Александр Тараньжин и Илья Созыкин, а также певица, руководитель Ансамбля Дмитрия Покровского Мария Нефедова.
12 октября в рамках IV Фестиваля современной музыки «Петербургские дожди» в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга пройдет концерт симфонической музыки «Голоса России». Исполнители: молодежный симфонический оркестр «Новая музыка» Казанского музыкального колледжа им. И. В. Аухадеева под управлением народной артистки Республики Татарстан Анны Гулишамбаровой. В программе: Мурат Кабардоков, Леонид Резетдинов, Михаил Журавлев, Светлана Нестерова, Вартан Гноро, Р. Калимуллин и другие.
В этот же день, 12 октября, «Русские музыкальные сезоны» приглашают на концерт «Кинематограф & джаз», где в оранжерее Таврического сада прозвучат джазовые саундтреки к любимым кинолентам с зажигательными ритмами и атмосферой прошлого.
12 и 13 октября в рамках XXXVI Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» пройдут Дни Индии. 12 октября в кинотеатре «Великан-парк» состоится День индийского кино: на большом экране зрители увидят лучшие современные индийские фильмы, отмеченные престижными кинонаградами и получившие признание по всему миру. Перед каждым показом вводную лекцию «Новый взгляд на индийское кино» представит кандидат искусствоведения, доктор филологических наук, профессор СПбГУ Сергей Ильченко. 13 октября в театре пройдет насыщенная индийская программа, которая объединит все самое интересное: выставку фотографий и раритетных предметов декоративно-прикладного искусства, презентацию традиционной индийской одежды — сари, мастер-класс по индийскому изобразительному искусству, мастер-класс по приготовлению чая масала, дегустацию традиционных индийских угощений и выступление вокально-танцевального коллектива. Это позволит увидеть Индию с разных сторон и даст возможность погрузиться в ее особенную атмосферу перед просмотром спектакля Пурвы Нареш «Белые ночи» — мюзикла по мотивам повести Ф. М. Достоевского.
В этот же день, 13 октября, в рамках фестиваля «Балтийский дом» в клубе «Территория театра» состоится лекция «Индийский театр: диалог традиции и эксперимента». Старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН Наталья Лидова расскажет об особенностях древнеиндийской драматургии. Слушатели узнают, по каким законам строились классические пьесы и как эти правила до сих пор влияют на индийский театр.
13 октября симфонический оркестр «Северная симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело приглашает на концерт в Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Оркестр представит произведения разных эпох и стилей, от драматической музыки Бетховена и преисполненной жизни Девятой симфонии Шостаковича до красочной оркестровой партитуры Элгара. В начале концерта прозвучит увертюра «Леонора» №3 Бетховена — известнейшее симфоническое произведение композитора. Музыка, созданная для оперы «Фиделио», концентрирует в себе ее главный драматический конфликт: от напряженного и мрачного начала — к торжественному финалу, символизирующему победу свободы и любви. В год 120-летия со дня рождения Дмитрия Шостаковича в программе прозвучит его Симфония №9. Созданная в 1945 году, она стала одним из самых необычных сочинений композитора. Ожидаемой масштабной героической симфонии о победе Шостакович противопоставил легкую, стремительную и ироничную музыку, полную неожиданных контрастов. Завершат программу «Энигма-вариации» Эдварда Элгара — цикл из четырнадцати вариаций на оригинальную тему. Каждая из них связана с характером или образом одного из близких композитору людей. Музыка Элгара сочетает английскую сдержанность с масштабностью и эмоциональной насыщенностью позднего романтизма, а богатая оркестровка позволяет каждой вариации обрести свой характер и настроение.
А 14 октября в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича состоится значимое событие — фортепианный марафон, в котором художественный руководитель Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Фабио Мастранджело выступит в качестве сольного пианиста. Для совместного музицирования Фабио Мастранджело пригласил заслуженного артиста России, выдающегося петербургского пианиста Олега Вайнштейна и юного пианиста Стефана Мастранджело. Особым гостем вечера станет итальянская пианистка Мартина Фреццотти — ученица Лазаря Бермана и Элисо Вирсаладзе, выпускница Фортепианной академии Имолы и Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. В программе — произведения Сергея Рахманинова, Ференца Листа, Мориса Равеля и Франсиса Пуленка для сольного фортепиано и фортепиано в четыре руки. В концерте также примет участие Хор Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина.
3-й фестиваль «Ассамблея джаза России» пройдет в Петербурге 14 октября в театре-ресторане «Чаплин-Hall». Один из самых стильных концертных ресторанов в центре Северной столицы в этот вечер вновь наполнится атмосферой свободной импровизации от лучших джазовых артистов. В концертной программе — звезды российского джаза и эстрады Вера Егорова & The Big Buddy Band, Randy Junco и трио Нины Качановой, джаз-бэнд Федора Кувайцева, Александр Якушев и квартет Сергея Татаринцева, Sergey Zolotov Band, трио Гасана Багирова и специальный гость Сергей Алексеев.
В этот же день, 14 октября, в рамках IV Фестиваля современной музыки «Петербургские дожди» в Дубовом зале Дома композиторов Санкт-Петербурга в исполнении «Молот-ансамбля» прозвучит концерт киномузыки и электронной музыки «Саундтрек петербургских дождей». В программе: Мурат Кабардоков, Георгий Жеряков, Роман Сырги, Петр Иванов, Степан Николаев, Максим Бушуев, Иван Махалов, Антон Ятманов, Андрей Говоров.
Впервые актеры из шоу «Уральские пельмени» сыграют не в шоу, а в большой комедии «Ни дать, ни зять!» вместе с известными актерами московских театров 14 октября на сцене Дворца искусств Ленинградской области. В спектакле заняты популярные актеры театра и кино: Роман Постовалов, он же Арамчик, он же Шурик; Илана и Яна Крайнова; Олег Акулич и Сергей Холмогоров; Марина Гайзидорская. Режиссер — Олег Акулич.
14 октября в Театре музыкальной комедии будет показана оперетта «Летучая мышь» — самая популярная и «праздничная» оперетта Иоганна Штрауса.
Постановку спектакля осуществил известный режиссер, лауреат Государственной премии России Игорь Коняев. «Летучая мышь» стала его четвертой работой в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии.
15 октября Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представляет спектакль «Бешеные деньги» по одноименной пьесе Александра Островского. Именно с премьеры этой комедии 19 ноября 1933 года началась история нового театра — Театра имени Ленсовета. Режиссер Юрий Цуркану говорит: «"Бешеные деньги" — стремительная, ироничная и очень современная пьеса. В ней обыгрывается классический сюжет укрощения мужем молодой жены. В отличие от шекспировской, русская героиня не просто строптива: она с детских лет избалована бездельем и деньгами».
«Кармен» — фламенко-спектакль Натальи Зайковой, от первой до последней минуты держащий зал в напряжении, состоится 15 октября на сцене «Колизей Арены». Создателям шоу в исполнении театра фламенко FABRICA DE TABACO удалось выделить из сложного массива многовекового наследия основу фламенко, его ДНК — те сплетения звуков, ритмов, чувств, которые содержат всю информацию, переданную от предков, живших тысячи лет назад. Мелодия обретает здесь телесную чувственность, тело становится музыкальным инструментом и начинается настоящая магия. Три составляющие фламенко — темпераментное пение, экспрессия танца, плач гитары — сливаются воедино, чтобы наиболее полно и ярко отразить всю страсть, заложенную в легенду о свободолюбивой цыганке. В спектакле задействованы лучшие исполнители фламенко России.
15 октября в рамках XXXVI Международного театрального фестиваля «Балтийский дом» на Большой сцене Государственный академический Театр имени Моссовета (Москва) представит премьеру пьесы А. П. Чехова «Чайка». Постановка и сценография — народный артист РСФСР Андрей Кончаловский, режиссер — Сергей Терехов. К «Чайке» Андрей Кончаловский обращался не единожды. В 1987 году была постановка в парижском театре «Одеон», а в 2004-м «Чайка» стала первым спектаклем режиссера на моссоветовской сцене, где Нину Заречную играла Юлия Высоцкая, а Костю Треплева — Алексей Гришин. Прошло двадцать с лишним лет, и нынешнее распределение ролей символически поставило героев на новые места. Прежние Треплевы, бунтующие против «старых форм» и в жизни, и в искусстве, сегодня стали Тригориными. Сам Андрей Кончаловский говорит о спектакле так: «Попытка понять великих всегда связана с открытием. Всегда заново открываются Бах, Чайковский или Чехов. Если открытие происходит, то автор оживает и предстает перед зрителем трепещущий и живой. Это главная цель — попытаться вернуть Чехова к жизни».
16 октября в рамках IV Фестиваля современной музыки «Петербургские дожди» в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А .Л. Штиглица в исполнении симфонического оркестра «Таврический» под управлением Михаила Голикова пройдет концерт симфонической музыки «Молодая филармоника России». В программе: Борис Карякин, Лукас Сухарев, Алексей Тарасов, Ольга Пивоварова, Анастасия Костюкова и другие.
Игорь Растеряев приглашает на свой осенний концерт в Петербурге, который состоится 16 октября в клубе «Космонавт». Большая программа будет соткана из главных песен музыканта, так тепло отзывающихся в сердцах многочисленных слушателей. Весь репертуар прозвучит в «каноническом» формате — под аккомпанемент звонкой гармошки с хлесткими авторскими комментариями.
16 октября в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина солисты театра Назия Аминева, Анастасия Самарина, Елизавета Михайлова, Иосиф Пилиев и Андрей Земсков представят программу-посвящение 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича «Философия бытия: Шостакович». Партию фортепиано исполнит Ирина Теплякова. В первом отделении прозвучат фрагменты вокальных циклов на стихи разных эпох, от сонетов Микеланджело Буонаротти до поэзии Саши Черного. Во втором — Пять песен на стихи Александра Блока для сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано. Завершит вечер Трио №2 памяти И. И. Соллертинского. Иван Иванович Соллертинский — друг композитора, выдающийся критик, художественный руководитель Ленинградской филармонии в годы Великой Отечественной войны. Это сочинение Шостаковича продолжает традицию мемориальных трио, начатую Чайковским и Рахманиновым. Фортепианное трио: Виктория Зимина (фортепиано), Сандра Шиндер (скрипка), Иван Мельник (виолончель). Концерт включен в программу Года петербургской культуры.
36-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявляет конкурсные программы: с 16 по 24 октября за награды фестиваля будут соревноваться 33 картины в Международном конкурсе, 19 фильмов в Национальном конкурсе и 23 фильма в Экспериментальном конкурсе In Silico. Авторы из разных стран и с разных континентов покажут зрителям документальные, анимационные, игровые и экспериментальные фильмы: истории о человеке и мире, прошлом и будущем, попытки заново определить границы жанров, размышления о новых и старых медиа, киноискусстве, технологии и памяти.
Помимо конкурсных показов, важную роль в архитектуре фестиваля сыграют 12 специальных программ и специальные показы, среди которых новые фильмы Сунь Сюня, Брехта Дебакера, Петра Шепотинника, Антона Желнова, Ильи Хотиненко и Славы Федорова, немая классика с живой музыкой и синхронным комментарием, а также много других премьер.
Знаковым событием фестиваля станет фотовыставка Юрия Клименко — выдающегося кинооператора, работавшего с Сергеем Соловьевым, Али Хамраевым, Александром Кайдановским, Станиславом Говорухиным, Алексеем Учителем, Рустамом Хамдамовым, Георгией Данелией, Кирой Муратовой. Также среди центральных событий — совместный проект МКФ «Послание к человеку» и платформы «Кинопоиск», реконструкция эпизода нереализованного проекта Сергея Эйзенштейна «Капитал».
В 2026 году The Hatters отмечают 10-летие своего творческого пути и отправляются в масштабный юбилейный тур по России, а 16 и 17 октября выступят в Ледовом дворце.
В эти же дни, 16 и 17 октября, в Джаз-клубе Игоря Бутмана выступает Варвара Визбор — московская певица и музыкант. Вместе со своим коллективом Варвара создает неповторимый узор из авторской песни, джаза, рока и электронной музыки. На концерте прозвучат избранные композиции из четырех студийных альбомов и, конечно, не обойдется без всеми любимых песен, написанных дедушкой и бабушкой Варвары — Юрием Визбором и Адой Якушевой.
Группа «АукцЫон» выступит с большим осенним концертом 17 октября: на сцене клуба «Аврора» прозвучит большая программа из богатого творческого наследия легендарного коллектива.
Светский раут со Светланой Крючковой в честь 212-летия Михаила Лермонтова состоится в Константиновском дворце 17 октября. Поэзия и музыка перенесет гостей вечера в эпоху XIX века. По приглашению Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» мастер художественного слова, народная артистка России представит моноспектакль «А он, мятежный, просит бури», который откроет тайны посвящений и малоизвестные страницы жизни писателя. Поэзия Лермонтова разных лет прозвучат откровенно и неожиданно актуально под произведения великих русских композиторов. В завершение вечера всех гостей ожидают фортепианная салонная музыка и фуршет в Голубой гостиной дворца.
17 октября в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина прозвучат «Две стихии» — стеклянная арфа и орган. На сцену выйдут Александр Лемешев — один из самых востребованных в мире исполнителей на стеклянной арфе, действительный член Glass Music International и Даниэль Зарецкий — заслуженный артист России, обладатель премии «Органист года». Программа выстроена как перекличка эпох: Бах, Моцарт, Жигу, Боккерини, Дворжак, Лядов, Видор, Чайковский. Хоральные фантазии и шутки, адажио и токкаты, менуэты и рондо, прозрачные миниатюры «Щелкунчика» и звон «Музыкальной табакерки» предстанут в неожиданном сочетании тембров.
16-й фестиваль экологического документального кино «Экочашка» завершается 17 октября. В экоцентре «Сборка» будут показаны два фильма: «Понимание климата — путешествие за кулисы нашей планеты» (Швейцария) и «Мужчина, высаживающий баобабы» (Буркина Фасо). Герой второго фильма почти полвека сажает деревья в засушливом регионе Буркина-Фасо. А в медиахолле библиотеки им. В. В. Маяковского в этот день представят фильм «Следуй за дождем» (Австралия).
17 октября «Русские музыкальные сезоны» представляют новый цикл концертов — «Музыкальный раут в Императорском географическом обществе». Цикл по странам и континентам превратится в музыкальное путешествие по карте культурного наследия, пересекая границы стран и эпох. В этот день концерт будет посвящен музыке Италии. Музыка перенесет слушателей туда, где в каждой мелодии слышатся любовь к жизни. В программе — произведения великих итальянских композиторов и произведения, давно ставшие частью культурного наследия региона.
18 октября в рамках IV Фестиваля современной музыки «Петербургские дожди» в Яани Кирик состоится вечер хоровой музыки «Осенние песни». Исполнители: камерный женский хор «Римский-Корсаков» (художественный руководитель — Сергей Екимов), камерный хор карельской государственной филармонии (художественный руководитель — Алексей Умнов). В программе: Ю. Фалик, А. Петров — Г. Корчмар, В. Сапожников, А. Танонов, С. Екимов, Е. Панченко, М. Малевич, В. Михеенко, В. Кухта.
18 октября, в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина прозвучит «Северная симфониетта» под управлением маэстро Фабио Мастранджело. Солист — концертмейстер группы альтов Дмитрий Якубовский. Программа вечера собрана из музыки редкой мелодической красоты, где в полной мере раскрывается богатство оркестрового звучания. Серенада для струнного оркестра ми-бемоль мажор Йозефа Сука пленяет светлой лирикой и щедрой мелодикой. Сюита «Из времен Хольберга» Эдварда Грига оживляет старинные танцы с утонченной романтической грацией. В центре программы Соната для альта и фортепиано Дмитрия Шостаковича в переложении для альта с камерным оркестром И. Иофа. Это последнее завершенное сочинение композитора, музыка глубокой исповеди, где альт ведет разговор от первого лица.
В этот же день, 18 октября, «Зенит» сыграет с грозненским «Ахматом». Зрителей ждут большой футбол, громкие хиты и атмосфера «Газпром Арены»: красочное масштабное шоу на поле и концерт Газана. На главной сцене выступит автор хитов Six Seven, «Черемша» и «Хочу быть как Газан», ставших вирусными в социальных сетях. А за два часа до стартового свистка откроется большая развлекательная программа: бесплатные интерактивные площадки, мастер-классы и аквагрим; фуд-корты с кухнями разных стран и многое другое.