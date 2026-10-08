Прекращены полномочия директора компании, издающей пермскую газету

Проблему у общества начались в 2025 году после того, как Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск надзорного органа и обязал ООО вернуть в бюджет 31,3 млн руб. и выплатить 5 млн руб. процентов за два контракта с Пермской городской думой, которые, по версии надзорного органа, были заключены в условиях конфликта интересов. В частности, руководитель пресс-службы и контрактный поверенный думы Константин Шестаков является гражданским мужем учредителя «Центра деловой информации». Позже решение суда оставили в силе апелляционная и кассационная инстанции.