Экс-замглавы района Воронежской области будут судить за мошенничество

В суд поступило уголовное дело в отношении Дмитрия Афанасенко — бывшего заместителя главы администрации Лискинского района Воронежской области, руководителя отдела программ и развития сельских территорий. По информации объединенной пресс-службы судов региона, ему вменяют мошенничество на 200 тыс. руб. с использованием служебного положения. Ранее в деле Афанасенко речь шла о получении взятки с вымогательством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Дмитрия Афанасенко задержали в конце января этого года. Тогда следствие считало, что деньги заместителю главы администрации передал местный житель за «способствование в принятии решения о выдаче ему необходимых ветеринарных сопроводительных документов». Афанасенко подозревали в получении взятки в крупном размере, сопряженном с вымогательством (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Лискинский райсуд удовлетворил ходатайство следователя и отправил фигуранта в СИЗО.

Теперь же статью обвинения переквалифицировали на мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Согласно материалам дела, следствие считает, что Афанасенко, используя свое должностное положение, «обеспечил внесение в государственную информационную систему заведомо ложных сведений о проведении необходимых ветеринарных проверок в отношении животноводческой продукции», что позволило продать эту продукцию потребителям без подтверждения ее соответствия требованиям качества и безопасности.

«По делу назначено судебное заседание для решения вопроса о мере пресечения в отношении обвиняемого»,— сообщили в пресс-службе воронежских судов.

«Ъ-Черноземье» 30 сентября рассказывал, что Левобережный райсуд Воронежа признал виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) местного адвоката Никиту Чермашенцева. Его приговорили к штрафу в 400 тыс. руб. и запрету заниматься адвокатской практикой в течение двух лет.

Денис Данилов