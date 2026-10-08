Шедевры мировой оперы, «Лебединое озеро» и хоккей
Куда сходить в Сочи 9, 10 и 11 октября
08.10.2026, 18:11
В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут посетить различные спектакли, послушать классическую музыку и посмотреть кинопремьеры на больших экранах. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».
В концертном центре «Сириус» 10 октября в 18:00 состоится концерт «Прокофьев», приуроченный к 135-летию со дня рождения композитора. Выступит Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением дирижера Арсентия Ткаченко. Солист — Федор Орлов (фортепиано). В первом отделении прозвучит сюита «Летняя ночь» из оперы «Обручение в монастыре» и Третий фортепианный концерт. Во втором — сюита из музыки к балету «Ромео и Джульетта».
Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)
В воскресенье 11 октября в 18:00 в КЦ «Сириус» представят программу «Шедевры мировой оперы». Вместе с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского под управлением Арсентия Ткаченко на сцену выйдут народная артистка Азербайджана Динара Алиева (сопрано) и заслуженный артист России Василий Ладюк (баритон). Прозвучат арии и дуэты Чайковского, Римского-Корсакова, Верди, Россини, Масканьи, Чилеа, Моцарта, а также симфонические партитуры Шостаковича, Прокофьева, Стравинского, Бриттена и Рихарда Штрауса. Особый акцент сделан на юбилеях 2026 года — 135-летии Прокофьева и 120-летии Шостаковича.
Стоимость билетов — от 700 руб. (6+)
В Зимнем театре 9 октября в 19:00 состоится показ трагикомедии «Раневская. Одинокая насмешница». Постановка представляет собой драматическую комедию в двух действиях, посвященную Фаине Раневской. Основой сюжета являются не только факты биографии актрисы, но и ее юмор, воспроизведенный по воспоминаниям современников и книгам о ней. В составе исполнителей заявлены Ирина Полянская, Екатерина Суворова, Ирина Сотикова, Семен Фурман, Андрей Носков, Юлия Рудина, Татьяна Ткач и другие артисты. Режиссер — Андрей Носков.
Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)
10 октября в 19:00 на сцене Зимнего театра представят балет «Лебединое озеро». Музыка Петра Ильича Чайковского, хореография Мариуса Петипа. Постановка Петипа-Иванова признана вершиной русского балетного искусства. Зрители увидят историю любви принца Зигфрида и прекрасной принцессы Одетты, превращенной в лебедя проклятием злого колдуна Ротбарта. Театр-постановщик — «Санкт-Петербургский балет».
Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)
11 октября в 19:00 на той же сцене состоится показ балета «Спящая красавица». Постановка оформлена в соответствии с классической сказочной традицией и включает характерные для нее элементы: романтическую линию, поэтические образы, противостояние добра и зла. Балет занимает одно из центральных мест в репертуаре Петра Ильича Чайковского. Режиссер — Мариус Петипа.
Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)
В кинотеатрах города 10 и 11 октября пройдут показы фильма «Ноймайер: Призрачный свет». Сюжет картины строится вокруг того, что происходит в театре после окончания спектакля: свет гаснет, жизнь замирает до утра, однако на сцене остается гореть фонарь — так называемый призрачный свет. При этом освещении на сцену выходят танцевать призраки — души тех, кто был связан с театром. Режиссер — Джон Ноймайер. В ролях — Сильвия Аццони, Александр Рябко, Анна Лаудере.
Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)
В выходные также можно посмотреть фильм «Любовь моя». Главный герой, успешный режиссер Эстебан, работает над новым проектом и предлагает главную роль своей дочери Эмилии, с которой не общался 13 лет. Для него это возможность восстановить отношения с дочерью и поддержать ее карьеру. Однако старые конфликты становятся испытанием для всей съемочной команды, когда работа над фильмом перерастает в эмоциональное противостояние двух близких и одновременно чужих людей. В главных ролях — Хавьер Бардем и Виктория Луэнго. Режиссер — Родриго Сорогойен.
Стоимость билетов — от 820 руб. (18+)
Также в прокате — фильм «Все закончится». Компания молодых людей едет ночью на машине через лес. Вскоре они понимают, что заблудились, и поворачивают назад, но упираются в глухую стену леса. Когда на них вдруг нападает толпа кричащих агрессивных людей, приятелям приходится развернуться еще раз и ехать вперед в надежде выбраться из этого странного места. Режиссер — Александр Аллом.
Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)
10 октября в 19:30 во Дворце спорта «Большой» состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между командами «Сочи» и «Спартак». Любители хоккея смогут поддержать хозяев льда в Олимпийском парке.
Стоимость билетов — от 900 руб. (0+)
Для тех, кто предпочитает активный отдых, 9, 10 и 11 октября доступна индивидуальная экскурсия «Фотооткрытка из Сочи: прогулка с фотографом». Участники прогуляются по живописным улочкам города в сопровождении профессионального фотографа, который выступит в роли гида. Маршрут включает как знаменитые достопримечательности, так и секретные места курорта.
Стоимость — 7500 тыс. руб. (6+)
Любителям истории и архитектуры предлагается экскурсия «По страницам истории города Сочи». Маршрут включает основные достопримечательности: Зимний театр, здание Художественного музея, Приморский бульвар, здания Морского и Железнодорожного вокзалов. Участники узнают, когда и по какой причине был основан Сочи, познакомятся с разными версиями происхождения названия города, прогуляются по Приморскому бульвару, где некогда селились богатые и знатные купцы, увидят здания, отражающие архитектурную моду разных эпох.
Стоимость — 2800 руб. (0+)