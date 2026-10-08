Шедевры мировой оперы, «Лебединое озеро» и хоккей

В выходные также можно посмотреть фильм «Любовь моя». Главный герой, успешный режиссер Эстебан, работает над новым проектом и предлагает главную роль своей дочери Эмилии, с которой не общался 13 лет. Для него это возможность восстановить отношения с дочерью и поддержать ее карьеру. Однако старые конфликты становятся испытанием для всей съемочной команды, когда работа над фильмом перерастает в эмоциональное противостояние двух близких и одновременно чужих людей. В главных ролях — Хавьер Бардем и Виктория Луэнго. Режиссер — Родриго Сорогойен.