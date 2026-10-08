Воронежские проекты КРТ представили министерству строительства России

Большое значение при реализации проектов КРТ уделяется сохранению исторического наследия региона и бережному отношению к сложившейся городской среде. «Комплексное развитие территории — это социально ориентированная задача, которую ставит губернатор Александр Гусев. Все строительство по проектам КРТ в регионе ведется не на свободных участках — мы занимаемся расселением именно ветхого, аварийного фонда, в обязательном порядке обеспечиваем жителей современными социальными объектами, качественным благоустройством, озеленением. Кроме того, такие проекты подразумевают сохранение объектов культурного наследия и приспособлению их к современному использованию. Снос таких объектов в соответствии с условиями договора не допускается»,— подчеркнул заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов.