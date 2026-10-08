Воронежские проекты КРТ представили министерству строительства России
Региональные власти и ведомство обсудили расселение аварийного фонда
08.10.2026, 17:03
Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Александр Ломакин и заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов провели рабочую встречу в Москве. В ходе переговоров стороны обсудили реализацию ключевых проектов комплексного развития территорий (КРТ) в регионе и исполнение федеральных программ министерства строительства. Особое внимание участники встречи уделили интеграции планов Воронежской области в рамки национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Масштабы региональной реновации
Применение механизмов КРТ в Воронежской области уже демонстрирует заметные результаты. В регионе заключено восемь договоров о КРТ на площадках общей площадью около 80 га. Совокупный градостроительный потенциал этих земель оценивается в 995 тыс. кв. м. Реализация планов позволит расселить 146 жилых домов, из которых 31 признан аварийным. Участки расположены в границах Воронежа и в нескольких районах.
В регионе реализуются все виды КРТ. Пять заключенных договоров относятся к комплексному развитию жилой застройки. Еще два соглашения касаются нежилой застройки и незастроенной территории. Наконец, последний договор был заключен по прямой инициативе правообладателя, что говорит о высоком доверии частных инвесторов к формируемой градостроительной политике.
Развитие социальной инфраструктуры
Для дальнейшего применения механизмов КРТ администрацией Воронежа определены еще 15 потенциальных участков общей площадью около 223 га. В рамках реализации этих проектов планируется расселить 392 аварийных дома. Это позволит улучшить условия жизни воронежцев и ликвидировать значительный объем изношенного фонда.
Уже заключенные договоры на развитие жилой застройки предусматривают возведение новых и реконструкцию действующих детских садов, почтовых отделений и помещений дополнительного образования. Кроме того, соглашения включают обязательное проектирование современных общеобразовательных школ за счет привлечения внебюджетного финансирования.
Баланс экономики и наследия
Учитывая политику комплексного подхода к принятию решений в сфере КРТ, напрямую влияющих на инвестиционную привлекательность Воронежской области и качество жизни населения, проекты рассматриваются на региональном градостроительном совете при губернаторе. Открытое и конструктивное обсуждение планов на начальной стадии с привлечением представителей профессионального сообщества обеспечивает экономическую эффективность проектов, улучшает облик застройки и повышает удовлетворенность жителей качеством среды.
Большое значение при реализации проектов КРТ уделяется сохранению исторического наследия региона и бережному отношению к сложившейся городской среде. «Комплексное развитие территории — это социально ориентированная задача, которую ставит губернатор Александр Гусев. Все строительство по проектам КРТ в регионе ведется не на свободных участках — мы занимаемся расселением именно ветхого, аварийного фонда, в обязательном порядке обеспечиваем жителей современными социальными объектами, качественным благоустройством, озеленением. Кроме того, такие проекты подразумевают сохранение объектов культурного наследия и приспособлению их к современному использованию. Снос таких объектов в соответствии с условиями договора не допускается»,— подчеркнул заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов.