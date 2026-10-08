В Кирове предпринимателя осудят за сокрытие 7 млн рублей от взыскания налогов

По версии следствия, в прошлом году директор компании, занимающейся грузовыми перевозками, зная о задолженности по налогам и страховым взносам и блокировке счетов, организовал расчеты с контрагентами через счета подконтрольных организаций. Таким образом он скрыл деньги, за счет которых должна была быть погашена задолженность.