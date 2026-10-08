В Кирове предпринимателя осудят за сокрытие 7 млн рублей от взыскания налогов
08.10.2026, 16:49
В Кирове направили в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, обвиняемого в сокрытии 7 млн руб. от взыскания налоговой задолженности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по области.
По версии следствия, в прошлом году директор компании, занимающейся грузовыми перевозками, зная о задолженности по налогам и страховым взносам и блокировке счетов, организовал расчеты с контрагентами через счета подконтрольных организаций. Таким образом он скрыл деньги, за счет которых должна была быть погашена задолженность.
На имущество обвиняемого наложен арест.