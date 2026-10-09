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Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

10.10.2026, 02:17
11 октября исполняется 59 лет генеральному директору АО «Телекомпания НТВ» Алексею Земскому
Алексей Земский

Алексей Земский

из личного архива Алексея Земского

Его поздравляет генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов:
— Дорогой Алексей, от всей души поздравляю! Кажется, что знаю тебя всю жизнь, и все эти годы не перестаю удивляться твоему умению сочетать артистическую легкость в общении с масштабным мышлением стратега в работе. У нас мало в стране таких гуру телетехнологий, которые знают, как уместить в телевизоре много больших людей, и которые сами при этом в телевизор не лезут. Новейший технопарк НТВ и проекты ИИ, второе место по доле аудитории — это результат твоего дара чувствовать время. Телеканал говорит со зрителями без фальши, и они отвечают доверием. Твоя формула успеха — востребованные герои и правда в кадре. Крепкого здоровья тебе и неиссякаемых творческих сил на тысячи проектов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Газета «Коммерсантъ» №188

от 10.10.2026, стр. 2
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